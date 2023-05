Akce Jehla v Mostě. Dětská hřiště byla čistá. Horší to bylo na jiných místech. Strážníci, asistenti prevence kriminality a pracovnice školní dohledové služby odklízeli použité injekční stříkačky.

Akce jehla v Mostě. | Foto: Zdroj: Město Most

Městská policie Most se zaměřila na úklid použitých injekčních stříkaček na veřejném prostranství. Chce tím předejít možnému nebezpečí, kterému jsou vystaveny hlavně děti, ale také domácí zvířata.

O výsledku akce informovalo město v minulých dnech. Z tiskové zprávy vybíráme.

Akce Jehla se konala ve dnech 20. a 21. dubna. Čistilo se okolí škol a také hřiště, sportoviště, parky (včetně parků v okolí bytových domů), a další místa, kam se lidé vydávají trávit volný čas s přicházejícím oteplením. Cílem bylo odklidit použité injekční stříkačky a také systematicky zmapovat místa, která jsou aktuálně v souvislosti s výskytem stříkaček riziková.

„Nejvíce stříkaček jsme našli v sociálně vyloučené lokalitě „Stovky“. V nejbližší době bude v této lokalitě umístěn speciální tzv. Fix point, což je bezpečně zajištěný, malý, kovový odpadkový kontejner na injekční odpad. Chceme je nyní ve spolupráci s organizací Most k Naději pilotně vyzkoušet s cílem samozřejmě pomoci zlepšit bezpečnost veřejného prostranství. Tyto kontejnery se osvědčily v jiných městech, v lokalitách, kde dochází k významným nálezům stříkaček. Kontejnery vítají a využívají také diabetici a lidé, kteří užívají léky injekční formou,“ informoval ředitel Městské policie Most Jaroslav Hrvol.

Celkem bylo z veřejného prostranství odstraněno 49 injekčních stříkaček. Na akci spojilo síly 40 strážníků, asistentů prevence kriminality a pracovnic školní dohledové služby. Dobrou zprávou pro rodiče je, že v okolí škol, dětských hřišť nebo přímo v pískovištích nebyla nalezena žádná injekční stříkačka.

Co dělat při nálezu injekční stříkačky? "V případě nálezu injekční stříkačky by na ni lidé neměli sahat, měli by zavolat na linku 156 a oznámit co nejpřesněji místo nálezu. Je vhodné setrvat na místě a počkat na příjezd strážníků. Materiál bude následně bezpečně zlikvidován. Rodiče by měli poučit své děti o správném postupu při nálezu injekční stříkačky," vysvětlila Veronika Loucká, manažerka prevence kriminality Městské policie Most.