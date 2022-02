Předpokládané smluvní nájemné bude 12 500 korun za měsíc, ale kvůli rekonstrukci vnitřního zařízení, která letos provoz hradu výrazně omezuje, bude nájemné dočasně desetkrát nižší. Sazba nezahrnuje DPH a úhrady za služby související s užíváním areálu. Zájemci o hrad mohou posílat své nabídky do 23. února. Radnice vybere budoucího provozovatele podle jeho podnikatelského plánu.

Záměr nájmu obsahuje řadu podmínek a doprovodných ustanovení. „Nájemce bude realizovat pro veřejnost šest akcí na své náklady každý kalendářní rok,“ uvádí se v dokumentu, který visí na úřední desce.

Město zároveň požaduje, aby areál hradu byl od května do září otevřený pro veřejnost každý den minimálně od 9 do 22 hodin.

Budoucí nájemce je také povinen provozovat prodejní stánek s občerstvením minimálně od 1. května do 30. září každý den alespoň od 9 hodin do 18 hodin. Ve stejné době musí veřejnosti zajistit přístup do věže, která je rozhlednou, a je oprávněn vybírat vstupné pro své potřeby.

Radnice od nájemce také chce, aby zajistil na své náklady provoz letní scény na dolním nádvoří, kde se budou konat kulturní akce, a aby respektoval zákaz pořádání ohňostrojů při akcích na hradě Hněvín s výjimkou akcí povolených městem. Nájemce také musí během prvních dvou let investovat do hradu nejméně jeden milion korun a po ukončení nájmu s ním město tento vklad vyrovná.

Kvůli letošní rekonstrukci interiéru, kde je kuchyně, restaurace a hotýlek, bude nájemce užívat jen stánek s občerstvením, věž a nádvoří areálu. Proto dostane slevu na nájemném, které bude 1 250 korun za měsíc. Sleva skončí po dokončení rekonstrukce, po které nájemce bude muset zajistit komplexní správu areálu.

Město požaduje od zájemců živnostenské oprávnění „hostinská činnost“, pětiletou praxi v oboru, doložení existence kamenné provozovny pro hostinskou činnost a podnikatelský záměr pro provoz Hněvína. Záměr musí zahrnovat například návrh využití areálu hradu pro veřejnost, návrh plánovaných investic a představu o hradní gastronomii.

Dlouhodobému provozovateli, firmě Junek–R, který držel hrad od roku 2004, skončila nájemní smlouva v roce 2020. Loni správu převzalo městské divadlo, které v létě pořádalo na hradě představení.

Současný hrad Hněvín vznikl na stejnojmenném kopci v letech 1905 až 1906 jako volná romantická kopie původní středověké pevnosti. Tu mostečtí měšťané nechali zbořit v 17. století po třicetileté válce, aby v budoucnu nepřitahovala pozornost armád. Nový hrad s restaurací, vyhlídkovou věží, krytou verandou a hvězdárnou od počátku sloužil jako turistická atrakce.

Hrad patří městu Most. Slouží jako odpočinková zóna. Nemá původní historické vybavení, ani prohlídkový okruh s průvodcem. V jediném výstavním prostoru je expozice věnovaná pobytu alchymisty Edwarda Kelleyho za vlády Rudolfa II.

Nyní probíhá v areálu také další etapa rekonstrukce hradeb.