Pronájem festivalových ploch u jezera Most zahrne i úklid areálu

Státní podnik Diamo, který spravuje státní pozemky u jezera Most, souhlasí s pořádáním srpnového festivalu The Most Fest na tomto území.

Jezero Most, u kterého bude v srpnu multižánrový festival The Most Fest. | Foto: Deník/Martin Vokurka