Studenti Podkrušnohorského gymnázia v Mostě se v pondělí 15. dubna setkali ve škole místo výuky s inspirativními mladými lidmi z projektu H3KNISE. Jeho lektoři svými příběhy motivují mládež změnit svůj život k lepšímu. Součástí projektu je i zdravotní osvěta.

„Moje cesta k úspěchu nebyla vždy snadná, a ne všechno se mi podařilo na první pokus, ale důležité je nevzdat to a věřit si. A svým příběhem kluka z Ústí, který dnes rozvíjí úspěšný byznys, chci studentům ukázat, že i oni se mohou už v mladém věku hecnout, aby si plnili své sny, a jak zbytečnou a škodlivou roli v životě může hrát nedůvěra v sebe sama, nedůvěra okolí. Je důležité rozpoznat v životě to, co je skutečně důležité, a jít za tím s odhodláním a beze strachu," sdělil Jan Strach, ambasador projektu a úspěšný režisér hudebních videoklipů.

Se studenty diskutovali také zakladatelka organizace LOONO Kateřina Šédová, tvůrkyně oceňovaného podcastu Vyhonit Ďábla Zuzana Kašparová a Terézia Ferjančeková, známý youtuber Lukáš Lukefry Fritscher, fourcrossová závodnice Anna Slancová a další osobnosti, které jsou studentům generačně blízké.

Podkrušnohorské gymnázium Most je třetí střední školou v České republice, která se zapojila do projektu H3KNISE. Série workshopů bude pokračovat na dalších středních školách v Ústeckém kraji. Projekt vznikl na Slovensku.

