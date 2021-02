Mostecký obchodník Jiří Hudec sedí na židli ve stánku naproti Centralu a čeká na další vlnu zákazníků. Ministr zdravotnictví Jan Blatný v pátek 19. února dopoledne vyhlásil nové opatření – od příštího týdne bude vstup do obchodů či MHD pouze s respirátorem FFP2, nanorouškou či dvěma na sobě nasazenými chirurgickými rouškami.

Jiří Hudec, provozovatel stánku naproti Centralu, prodává kromě potravin a nápojů respirátory a roušky. | Foto: Deník/Martin Vokurka

„Jak to oznámil, zájem vzrostl,“ říká provozovatel stánku Jiří Hudec. Žádné fronty se ale u něj v pátek v poledne netvořily, i když má na chodníku tabuli s aktuální nabídkou – respirátor za 25 korun. Chodí jen jednotlivci. Obchodník má zásob dost a kdyby docházely, tak objedná další krabice. Otevřeno bude mít i v sobotu a věří, že ještě bude stále co prodávat. Lidi teď podle něj chtějí spíše respirátory než roušky, ale celkově je v poslední době prodej spíše slabší. „Denně prodám tak pět respirátorů,“ svěří se. V dalším týdnu se to ale možná změní.