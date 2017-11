Procházky u jezera? Možná příští léto

Most /FOTO/ - Otevřít zatopený důl bude možné po dokončení oddychové zóny a příjezdové silnice.

Tak snad v příštím roce. Veřejnost by se měla dočkat toho, že se dostane k břehům Jezera Most. Lidé stále nemají možnost obdivovat nejbližší okolí nejnovější a zároveň největší vodní plochy. Kvůli nedokončeným stavbám a nevyjasněným vlastnickým vztahům tam zatím nikdo nesmí. To by se mělo změnit v polovině příštího roku.

„Chtěli bychom jezero už někdy v polovině příštího roku veřejnosti otevřít,“ řekl mostecký primátor Jan Paparega. Podle něj není potřeba dotáhnout do konce majetkoprávní vypořádání, které se stále řeší. „Koneckonců v Ústí je to podobné. Také se řeší vypořádání pozemků, přesto už je jezero Milada veřejnosti otevřené. Uvidíme, jak se všechno stihne,“ dodal primátor.

Území kolem jezera vlastní stát prostřednictvím podniku Palivový kombinát Ústí nad Labem (PK). Město o stovky hektarů, zejména o rekreační část, dlouhodobě usiluje a chtělo je získat zdarma jako své historické území. Koncem roku 2012 ale vláda připravený bezplatný převod zastavila a mělo se začít jednat o zpoplatnění. S tím ale mostecká radnice nesouhlasí. Podmínkou zpřístupnění je dokončení plánovaných staveb. Práce na oddychové zóně, plážích a molech mají začít ještě letos.

Tak vypadalo budoucí Jezero Most v roce 2008, před začátkem zatápění bývalého povrchového dolu Ležáky. Foto: archiv Deníku

„Určitě se počítá s dodáním plovoucích mol. Vlastní stavební práce pak začnou na jaře,“ uvedla mluvčí mostecké radnice Alena Sedláčková.

Nejrychleji by měla proběhnout výstavba oddychové pobřežní zóny. Ta je zároveň asi nejatraktivnější. Počítá se s písčitými i oblázkovými plážemi, plovoucími vstupy do vody, chybět nebudou mola pro relaxaci a distanční plavání nebo sypané molo pro konání kulturních akcí. Zázemí tam také najdou vodní záchranná služba a městská policie.

Podle vedení města by tato část měla být ze všech tří staveb časově nejkratší. V polovině příštího roku se počítá také s dokončením druhé stavby příjezdové silnice. Ta začíná u oblastního muzea, kde je v současnosti stavba mostového napojení přes čtyřproudý koridor Most - Chomutov v plném proudu.

Jižní část území kolem jezera je třetí stavbou. Tam se budují inženýrské sítě, hotové by měly být do konce příštího roku. Všechny stavby by měly pokrýt finance z takzvaných vládních 15 ekomiliard.

Jezero Most vzniklo zatopením hnědouhelného lomu Ležáky. Napouštění začalo 24. října 2008 přivaděčem z řeky Ohře a skončilo v září 2014. Zatopená plocha má rozlohu 309,4 hektaru, maximální hloubka jezera je 75 metrů. Jezero je v majetku PK a na celém území platí zákaz vstupu. Formálně to totiž stále je dobývací prostor. Pokud Český báňský úřad rozhodne o jeho zrušení, bude jezero volně přístupné a možná i ke koupání.