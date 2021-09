Někteří obyvatelé Litvínova kritizují situaci na velkém dětském hřišti za poštou u Máje. Stěžují si na party hlučných mladých vandalů, kteří ruší okolí a někdy bývají agresivní. Problém se probírá i na radnici. Opoziční zastupitel Daniel Urik před zahájením nového školního roku požádal velitele městské policie Martina Kliku, aby se strážníci víc zaměřili na tři lokality ve městě. Jednou z nich je právě hřiště v ulici Tylova. „Dochází tam nejen k rušení nočního klidu, ale je tam i nadměrný nepořádek,“ sdělil zastupitel.

Několik lidí potíže Deníku přímo na místě potvrdilo. „Hlučná muzika a rachot. Paní máma to všechno slyší, protože má okna ložnice u hřiště. Když je hezké počasí, tak se to sem stahuje z celého Litvínova,“ svěřil se za poštou jeden Litvínovan. V tu chvíli bylo poledne, po dešti a na opuštěném hřišti vládl klid. Podle muže se dříve jednalo o příjemnou lokalitu, ale zhoršení nastalo po výstavbě hřiště a pronajímání bytů sociálně slabým. Starousedlíci se prý obávají, že jejich počet ještě vzroste.

„Mladí tu vysedávají a kouří, ale to je všude. V tom problém nevidím. Spíše mi vadí, jak jsou sprostí. Z toho jsem nešťastná,“ sdělila maminka, která vyzvedla své dítě v blízké školce a hřištěm jen procházela.

„Nejhorší je odpoledne a večer, kdy tady dělá kravál i dvacet výrostků najednou. Je to smečka. Když šel kolem soused se psem, sundali si před ním kaťata. Fakt strašné,“ uvedla seniorka z věžáku u autobusové zastávky, která chodí k hřišti venčit psa. Letos je podle ní situace horší než loni. Teenagerům vytýká vulgární chování a nepořádnost a podezírá je i z poškozování aut na parkovišti. „Já vůbec nevím, co s tím. Možná by sem měli častěji chodit strážníci. Přijdou třeba ve dvě a když tady nikdo není, tak odejdou Jenže pak přijede autobus z Janova a už je to tu,“ dodala žena.

Dalšími lokalitami, kde by měl být podle zastupitele Urika zvýšený dohled pěších hlídek, jsou Zámecký park a Voigtovy sady. „Všechno jsou to místa, která veřejnost dlouhodobě považuje za velmi exponovaná z hlediska nežádoucích jevů,“ dodal.

Podle velitele městské policie je problémových míst, na které se strážníci musejí zaměřovat, daleko víc. Potvrdil, že ulice Tylova je problematická a že situaci kolem Máje komplikují nově přistěhovaní nájemníci. Proto se má jednat s některými vlastníky bytů.

„Snažíme se ty lokality monitorovat a hlídat, ale pokud máte čtyři pět lidí na směně, tak to neobsáhnete,“ vysvětlil Klika. Na srpnovém zasedání zastupitelstva upozornil, že městská policie má vždy obsazen Janov, kde se snaží mít hlídku nepřetržitě, avšak do toho řeší například ještě centrum města i hotelový dům s okolím. Během jedné srpnové neděle strážníci vyjeli k hotelovému domu třikrát za noc.

Pěší hlídky podle Kliky veřejný pořádek samy nezajistí, protože nejsou hned při ruce, když je třeba pomoct na druhé straně města. Proto jsou hlídky kombinované: během služby odstavují služební vozidlo, udělají pěší kontrolu a pak se do vozidla vrátí. „Úkolů, které musí plnit, je tolik, že nelze nechat dva strážníky bez motorového vozidla v terénu a vyhradit na Litvínov pouze jednu motohlídku,“ sdělil velitel.

Nedávné případy z kritizovaných lokalit

Procházka kolem obchodního centra Máj skončila pro dva kluky napadením. Nejprve na ně pořvávala parta dětí a po vzájemné neslušné gestikulaci jeden 14letý chlapec na dva kluky zaútočil. Ti se s modřinami obrátili na strážníky. Test u agresora prokázal opilost. Všechny aktéry konfliktu strážníci předali rodičům a informovali sociálku.

Strážníky přivolal i fotograf, který si na lavičku v Zámeckém parku odložil batoh, zatímco fotil. V batohu měl peněženku, doklady, klíče a fotografické vybavení, ale vše zmizelo. Strážníci i přivolaní policisté prohledali okolí a batoh s částí věcí našli nedaleko na schodech. Ve stejný den přišel na služebnu městské policie muž, který při procházce na cyklostezce u Lidlu našel doklady a klíče, které také patřily okradenému.