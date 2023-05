Žena z Mostu přišla o milion a čtvrt. Vlastní chybou doma na počítači

Žena naletěla podvodníkům, když ji zaujal inzerát na to, že může mít bez práce koláče. Investovala do kryptoměny. Na falešném grafu každý den sledovala, jak vydělává pěkné peníze. Byla to ale pouze iluze. Zloději ji mezitím v tichosti "luxovali" účet, na kterém měla přes milion korun úspor.

Pozor při práci s počítačem na možné podvody. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová