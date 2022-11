Vstupné na stadionek pod širým nebem nezdraží. Návštěvníci zaplatí loňskou cenu i za půjčení bruslí. „Veškeré ceny zůstávají stejné. Nechceme v této době zatěžovat lidi ještě víc, než by bylo třeba,“ sdělil ředitel městské společnosti Sportovní hala Most Petr Formánek, jehož tým zařízení instaloval a opět se o tuto oblíbenou službu postará. Zatím se počítá s tím, že bruslit se bude do období Tří králů. Posledním dnem provozu by měla být neděle 8. ledna.

Rozkvět s lahůdkami, Prior s bufetem. Původní obchody v Mostě téměř zmizely

Kluziště bude v pracovní dny ráno a dopoledne sloužit základním a mateřským školám. Po polední údržbě ledu bude areál každý den od 14 do 19 přístupný široké veřejnosti. Lidé bez bruslí si je budou moci opět půjčit za padesát korun po složení vratné zálohy 500 korun. Za hodinový vstup na led bruslař zaplatí 40 korun, dítě 30 korun a rodina s nejvýše dvěma dospělými a dvěma dětmi 100 korun. Handicapovaní a senioři mají jízdy zdarma. Ozvučený areál s reprodukovanou hudbou nabídne i úložné boxy pro osobní věci a vyhřívanou převlékárnu.

I když zatím není mráz, provozovatel očekává od poloviny listopadu ochlazení a je připraven led co nejdéle udržet i za méně příznivého počasí. Lidé se podle ředitele na kluziště těší, termíny pro školy se postupně plní, a proto bylo opět snahou led neodkládat, aby času na bruslení bylo pro všechny co nejvíc. V současné době bude provoz i ekonomicky výhodný, protože zařízení odebere levnější energii, která byla vysoutěžena pro letošní rok ještě za příznivou cenu. Příští rok budou náklady dražší.

Adventní trhy v Mostě v roce 2021:

V sousedním Litvínově začne oficiální program tradičních Krušnohorských Vánoc v úterý 15. listopadu v 17 hodin vernisáží výstavy Přehlídka nápadů, zručnosti, řemesel a vtipu aneb Vánoce po celý rok. Tato expozice v Zámku Valdštejnů představí klasickou i neobvyklou výzdobu vánočních stromků. Autory nápadů jsou například Klub krajkářek Herdulky, Patchwork klub Litvínov a řada jednotlivců.

V první adventní neděli 27. listopadu bude na zámku Fler jarmark s dílničkami a o den později se náměstí Míru rozzáří vánoční strom. „Rozsvítí ho obří loutka Mikuláše a vystupovat budou i čerti na koních s ohněm,“ informovala starostka Kamila Bláhová.

Babičkou s berlemi v osmnácti. Mládež v Mostě vyzkoušela oslabené tělo seniora

Vánoční trh na litvínovském náměstí začne 28. listopadu a potrvá do 23. prosince. V centru bude pódium pro doprovodné kulturní akce a deset dřevěných a vánočně nazdobených stánků pro prodejce. Nabídnou třeba jmelí, svíčky, vánoční stromky, grilované klobásy, svařené víno či trdelníky.

Na náměstí se představí školky a školy se svým programem, budou i koncerty různých žánrů od popu po dechovku a divadelní pohádky. Bohatší program je naplánován během víkendů. Například v neděli 4. prosince má náměstí zaplnit mikulášská show s čertovskou diskotékou a jízdami mikulášským retrobusem. V sobotu 10. prosince zazpívá Anna K. a v sobotu 17. prosince by měla lidi přilákat akce zaměřená na tradiční české Vánoce s Josefem Ladou a vánoční poštou. Další den bude patřit stavbě živého betlému s divadlem V Pytli.

V Mostě vzniká velké placené parkoviště. Část řidičů nepřiláká, je na ně drahé

Program Krušnohorských Vánoc vyvrcholí 31. prosince takzvaným Rodinným silvestrem, kdy veřejnost uvidí z parku projekci na zdi zámku. „Pak se půjde průvodem do Voigtových sadů, kde bude ohňostroj s hudbou,“ sdělila Dáša Wohanková z oddělení propagace města.

V Mostě na 1. náměstí začnou vánoční trhy v pátek 25. listopadu a skončí 6. ledna. Vánoční strom na náměstí se rozsvítí v neděli 27. listopadu. K největším akcím bude patřit Christmas Night Run Most 2022, což je tradiční vánoční běh s čelovkami. Lidé se mohou těšit i na Mikulášskou tramvaj (4. 12.), Čertovskou show (12. 12.) a půlnoční mši (24. 12.).