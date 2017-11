Připomínka Dne veteránů v Mostě přilákala množství lidí

Most /FOTO/ - Zájemci si mohli prohlédnout artefakty a listiny, dokumentující válečné dějiny Mostecka.

Sobotní připomínka Dne válečných veteránů v mosteckém Mezinárodním památníku obětem II. světové války přilákala množství lidí. Cestu si do expozice, v níž návštěvníci mohli naposledy v muzejní sezoně zhlédnout válečné dějiny Mostecka, našly čtyři desítky lidí. K vidění byla i válečná vojenská technika.

„Bylo to super,“ řekl Deníku předseda spolku Severočeský letecký archiv Most Karel Otto Novák. „Zájem byl velký, jsme za to rádi. Děkujeme všem, kteří přišli. Do budoucna chceme v připomínání Dne válečných veteránů pokračovat. Bude to vždycky oficiální tečka za muzejní sezonou,“ doplnil Novák. Historikové a badatelé z mosteckého spolku expozici v památníku na starém hřbitově, v objektu bývalého městského krematoria spravují.