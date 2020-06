Pokud mostecká radnice získá budovu Prioru v centru, zamýšlí ji zrekonstruovat a ponechat jako obchodní dům. Město si objekt může dovolit koupit, protože je na tom stále finančně dobře. Vylepšení zchátralého Prioru by navázalo na chystanou modernizaci sousedního městského kulturního domu Repre. Deníku to řekl náměstek primátora Marek Hrvol.

„Budovu Prioru bychom chtěli především komerčně využívat,“ sdělil Hrvol. Záměr podle něj počítá s tím, že město by zlepšilo vzhled a technický stav Prioru a nebytové prostory nabídlo hlavně místním podnikatelům. V objektu by sídlila i městská služba. Jaká, ještě není jasné. Vyloučeno není ani větší kino, které by doplňovalo malý kinosál v Repre. Koupi Prioru a rekonstrukci by mohl pokrýt úvěr a investice by se vracela formou výnosů z pronájmů. Objekt by spravovala městská společnost Mostecká bytová. Vše jsou zatím jen úvahy.

Podle Hrvola je těžké odhadnout, zda vlastník Prioru objekt městu prodá. Jednání může trvat roky. Město je prý ale připraveno koupit Prior co nejdříve. Pokud by ho získalo v příštím roce, následovala by studie využitelnosti, projektová příprava a rekonstrukce. Radnice počítá s i podněty od obyvatel a s diskuzí o případné architektonické soutěži.

Proč chce město Prior koupit? „Souvisí to z celkovou revitalizací centra města,“ řekl primátor Jan Paparega. Radnice nechce, aby omšelý Prior dělal po rekonstrukci Repre centru ostudu. Vedení města argumentuje i tím, že vlastník Prioru žádné rozvojové aktivity nevyvíjí a jiný soukromý investor není. „Všechno je na zádech města,“ dodal Hrvol.

Město chce Prior koupit i s okolím včetně přilehlého velkého parkoviště, které by sloužilo i pro Repre. Zahájení rozhovorů o případném odkupu Prioru schválili radní v únoru. Most nabídl za Prior 60 milionů, ale neuspěl a jedná dál.

Vlastník Prioru, firma Le Cygne Sportif Groupe, nechce situaci komentovat. Hrvol označil jednání za složitá. Město má čekat na znalecký posudek. V tuto chvíli není také jisté, zda se s rekonstrukcí Repre začne v roce 2021 nebo 2022. Plánované zahájení stavby koncem letošního roku se už odložilo. Radnice ještě nemá stavební povolení. Pro další vývoj budou klíčové dvě věci určení ceny za Repre a propad příjmů v městském rozpočtu kvůli koronavirové recesi.

Město nyní odhaduje celkovou ztrátu v letošních příjmech ve výši 30 milionů korun, které pokryje z úspor. Roční propad v daňových příjmech sice vyčísluje na necelou čtvrt miliardu korun, ale tlumí ho škrty ve výdajích v objemu 130 milionů. Ve hře je také očekávaná kompenzace od státu ve výši 78 milionů. Na velké projekty typu Repre si ale podle Hrvola město ušetřilo a pokud se ekonomika dramaticky nezmění, jsou peníze i na Prior. Loňský rok radnice ukončila s miliardou na účtu. „Máme kam sáhnout,“ prohlásil náměstek.

Proti rekonstrukci Repre je ale část opozice a občanská iniciativa Zachraňme mosteckou knihovnu. Důvodem je stěhování městské knihovny do Repre, nejasný osud objektu knihovny po jeho vyprázdnění a fakt, že město nevyhlásilo na Repre architektonickou soutěž. Petice proti stěhování knihovny podepsalo více než 2 300 lidí. „Pokud to situace dovolí, ve spolupráci s iniciativou bych rád uspořádal další demonstraci za záchranu knihovny,“ přiblížil opoziční zastupitel a předseda mosteckých Pirátů Adam Komenda.