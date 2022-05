Omšelost současné budovy by děti řešily radikální přestavbou. Řada malých architektů by udělala z Prioru moderní kino, zahradní dům se zvířaty, hotel či multifunkční centrum s restaurací a volnočasovými aktivitami. Originálním nápadem je například vytvořit na střeše ring pro muže nebo umístit do objektu odpočinkové centrum s masážemi, jógou nebo tajči.

Pronájem festivalových ploch u jezera Most zahrne i úklid areálu

„Chtěla bych mít na Prioru kino s dětskými filmy a pohádkami. Bylo by plné barev a kdyby si někdo vzal i 3D brýle, byly by duhové,“ napsala ke své kresbě jedna z autorek.

Prior v Mostě se stavěl v letech 1972 až 1976. Před rokem 1989 v něm pracovalo 355 lidí. Během 90. let ale začal čelit konkurenci nových komerčních středisek a omezovat vlastní prodej. Nyní je nejvíce obsazených prodejních ploch v horním patře, kde jsou například obuv, domácí potřeby a textil. Lidé se tam stále dopravují po jezdících schodech, který byly v době otevření Prioru velkou novinkou.