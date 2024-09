„Most chce koupit za 62 milionů korun obchodní dům Prior," uvádí na svém Facebooku Statutární město Most. Radnice má o budovu Prioru zájem už od roku 2020.

„Za tohle jsem strašně rád. Po letech jednání s vlastníkem budovy Prioru a přilehlých pozemků se blížíme do finále. To je skvělá zpráva pro občany Statutárního města Most, protože konečně scelíme celé centrum města. V budově bývalého Prioru by mělo vzniknout multikino a další malé obchody," napsal na svém Facebooku senátor Jan Paparega.

Budova Prioru je momentálně téměř prázdná, zbylo jen pár obchodů. Využití Prioru a jeho okolí ale využívali filmaři. Natáčely se tu například scény pro britský akční seriál Extinction.