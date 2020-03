Politici se snaží získat důvěrné informace od dvou soukromých firem, kterým patří v Mostě důležité objekty. Město je chce mít pod kontrolou.

Prior v Mostě | Foto: Deník/Martin Vokurka

Mostecké radnici, která si našetřila stovky milionů korun, jako by narostla křídla. I když to nemají za úkol v žádném městském strategickém plánu, rozpočtovém výhledu a ani ve volebních programech, politici vážně uvažují o velké majetkové expanzi. Už zjišťují, zda by mohlo město koupit většinový podíl ve společnosti Autodrom Most a k tomu získat od firmy Le Cygne Sportif Groupe celý obchodní dům Prior i s okolím.