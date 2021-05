Jednou z priorit je centrum, které se má dál vylepšovat. Nedávno se tam přemístil od Kosmosu městem zachráněný sobotní pěstitelský trh. „Snažíme se nabídnout lidem to, co očekávají. Most je navíc čisté město se spoustou zeleně. Posledních pár let se posouváme dopředu a snažíme se eliminovat neduhy z minulých let,“ říká primátor Mostu Jan Paparega. Věří, že koronakrize, která už přes rok na město doléhá, pomine a Most opět ožije. Přesto nabádá k opatrnosti.

Zdroj: DeníkBude v září Mostecká slavnost?

Protiepidemická opatření se začala rozvolňovat teprve nedávno v návaznosti na klesající počet nakažených. Je nereálné, že bychom vše stihli připravit, což znamená, že bohužel i letos Mostečané a obyvatelé širokého okolí přijdou o Mosteckou slavnost. Moc nás to mrzí, protože je to největší akce, kterou město Most pořádá, ale nedá se nic dělat. Je to akce, kterou navštěvují desítky tisíc lidí a samozřejmě nikdo nechce riskovat, aby tam došlo k přenosu nákazy.

Jak covid ovlivňuje chod města?

Pokud vezmeme kulturní a společenský život, tak v první polovině tohoto roku z plánovaných akcí drtivá většina z nich neproběhne. Městské divadlo zůstává zavřené, ale představení jsme přesunuli na hrad Hněvín, kde by mělo proběhnout Divadelní léto na Hněvíně. Omezení se výrazně dotklo i sportovního vyžití, ale situace se s rozvolňováním začíná obracet. Doufám, že se blýská na lepší časy a vše se vrátí do normálu.

Jaké zásadní investice letos město plánuje?

K těm zásadním, které by se měly rozběhnout, patří dopravní úpravy v ulici SNP, kde mimo jiné vznikne okružní křižovatka. Vysoutěžili jsme i zhotovitele zateplení 3. ZŠ, což je jedna z největších základních škol v Mostě a jedna z posledních, která zateplení nemá. Soutěžíme zhotovitele na rekonstrukci kulturního domu Repre a pokud vše půjde hladce, tak předpokládám, že bychom letos mohli uzavřít smlouvu s vítězným subjektem. Z významnějších investičních akcí je třeba zmínit také revitalizaci parku Střed. I v tomto případě by měl být letos vysoutěžen zhotovitel a měla by být uzavřena smlouva. Menších akcí je celá řada a zahrnují i opravy zajišťované městskými příspěvkovými organizacemi a technickými službami. Snažíme se zkvalitňovat objekty a prostory, které Mostečané užívají.

Jezero Most leží na okraji města Most, poblíž vrchu Hněvín. K jezeru jezdí autobus MHD číslo 16.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Jezero Most letos zažije první letní sezonu. Jak pokračují přípravy a co tam návštěvníky čeká?

Na jezero Most začala jezdit městská hromadná doprava, což je jistě pozitivum. Do nové rekreační oblasti se tak snadno dostanou i senioři a obyvatelé, kteří nemají auto. Pokud jde o služby, které chceme letos u jezera nabízet, tak v současné době probíhá budování dvou stánků pro občerstvení a výstavba sociálního zázemí a objektu správce. Správu území pro nás budou zajišťovat Technické služby města Mostu, které se postarají i o úklid. Novinky plánujeme v součinnosti se státním podnikem Palivový kombinát Ústí, který pozemky u jezera vlastní. Počítáme s tím, že bude fungovat půjčovna paddleboardů, lehátek a slunečníků. Zázemí budeme dál zlepšovat. Vymýšlíme i další vyžití pro děti. Bavili jsme se o vybudování bludiště, přírodního nebo z umělých prvků. Je to všechno o dohodě. S palivovým kombinátem připravujeme zadání pro územní studii, která by měla dát lokalitě u jezera celkový koncept do budoucna. Chceme, aby se soutěže účastnili renomované architektonické ateliéry, protože to území má pro město Most obrovský potenciál.

Jaké jsou silné stránky i slabiny Mostu?

Snažíme se zkvalitňovat služby, život ve městě i možnost volnočasového vyžití. Myslím si, že zlepšení je vidět. Tou negativní stránkou jsou nepřizpůsobiví občané, kteří znegují deset hezkých věcí a dokáží svým sousedům žití znepříjemnit. My usilujeme o nápravu prostřednictvím opatření, které realizuje náš Výbor pro eliminaci a mapování negativních sociálních jevů. Z výroční zprávy výboru vyplývá, že spolupráce s vlastníky bytů a větší dohled nad problémovými nájemníky přináší první pozitivní výsledky. Nyní se chceme více zaměřit například na blok 525 v ulici Javorová. Uvidíme, zda i tam nějaká opatření zafungují a zda budeme schopni méně přizpůsobivé obyvatele trochu umravnit.

Dá se zlepšit image Mostu? A pokud ano, tak jak?

Image Mostu se bezpochyby zlepšit dá. Ukazujeme Most z té lepší stránky a upozorňujeme na jeho potenciál, například v podobě volnočasového vyžití. Chceme, aby lidé v České republice věděli, že Most už dávno není součástí „měsíční krajiny“, ale je v rámci Ústeckého kraje jedním z nejzelenějších měst. Péče, kterou tomu věnují technické služby, to jenom dokazuje. Silné stránky propagujeme také na sociálních sítích nebo na webu města. Pokud jde o služby v rámci úřadu města, pravidelně získáváme ocenění v soutěžích kvality veřejné správy. Z pohledu hospodářského rozvoje byla handicapem Mostu jednostranná orientace na těžební a chemický průmysl. V důsledku útlumu těžby dojde k úbytku pracovních míst. Aby to nezpůsobilo problém, je třeba se přeorientovat na jinou ekonomiku.

Jaký je vztah města a filmového průmyslu?

Nedávno tu natáčel nový seriál štáb od britské televize SKY. My se podobným aktivitám nebráníme. Připomeňme popularitu seriálu Most!, který způsobil před dvěma lety mimořádný celorepublikový zájem o Most. Naše město bylo vtipně vykresleno, ale přiznejme si, že z hlediska image to Mostu příliš neprospělo. Nadále však platí, že každý, kdo bude mít zájem v Mostě něco smysluplného natáčet a nebude město degradovat, tak má u nás otevřené dveře. Takto se o tom bavíme i s Filmovou kanceláří Ústeckého kraje. Faktem je, že nový Most, který vznikl jako náhrada za starý Most, je pro filmaře svou architekturou zajímavý. Uvidíme, zda bude zajímavý i poté, co přistoupíme k rekonstrukci Repre a jeho okolí, protože to prostranství v centru je už hrozně zastaralé.

Proč v Mostě zůstáváte?

V Mostě jsem se narodil a pocházejí odtud moji rodiče. Byť jsem vysokou školu studoval v jiném městě, tak jsem nikdy neuvažoval o tom, že bych z Mostu odešel. Já mám Most moc rád, velikostí je pro mě tak akorát, dá se přejít svižnou chůzí za čtyřicet minut. Koncentrace služeb je tu na dobré úrovni. Samozřejmě se můžeme bavit o tom, že příležitostí ve větších městech jako jsou Praha, Brno či Ostrava je víc, ale co se týče třeba kulturního vyžití, máme tu kvalitní městské divadlo se stálou scénou, což není zas tak obvyklé. Pokud jde o sportovní stránku, tak naše volnočasové areály jsou jedinečné. Takovou koncentraci na tak malém místě, jen tak jinde nenajdete.

Jste sportovec, děláte triatlon. Kde trénujete nejčastěji?

Moje srdcová záležitost je jezero Matylda, to se obecně ví. Podle mě je Matylda areál, který nabízí vše, co sportovec potřebuje. Je tam workoutové hřiště a okruh, na kterém můžete běhat, jezdit na kole, bruslích nebo kolečkových lyžích, což se docela rozmohlo. Letos jsme během tuhé zimy zkusili udělat na Matyldě běžkařskou dráhu, která vydržela dlouho a byla hojně navštěvovaná. Teď se dokončuje úprava pláže s moly a vstupy do vody. Jedinou slabinu vidím v občerstvení. Soustředíme se na to a realizujeme studii, kterou bychom chtěli přenést do projektové dokumentace, abychom na Matyldě zkvalitnili i tuto službu.

Město Most



Město Most má 65 tisíc obyvatel. Leží v Mostecké pánvi mezi Krušnými horami a Českým středohořím. Dominantou města jsou vrch Hněvín s městským hradem a jezero Most, kde je nová rekreační zóna.

Město je známé nejvyšší koncentrací sportovních a volnočasových středisek v regionu - hipodrom, autodrom, aquadrom, Funpark a tři jezera s hřišti a oddechovými zónami. Většina těchto velkých areálů vznikla rekultivací uhelných dolů.

Ve městě jezdí tramvaje a pěstuje se vinná réva. Turistickou atrakcí je také děkanský kostel, který byl po kolejích v roce 1975 přemístěn ze starého Mostu kvůli těžbě uhlí. Nový Most vznikal od 60. let minulého století na zelené louce jako modernistické město. Architektonicky nejcennější stavbou je budova Městského divadla Most.