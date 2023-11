Primátor Mostu jasně obhájil lidem, jak to bude se silvestrovským ohňostrojem

Jedna z pravidelných odpovědí týkajících se chodu města Most se nedávno týkala ohňostroje na konci roku. Na stránkách města na dotaz obyvatel odpověděl primátor Mostu Marek Hrvol. Jde o téma, o kterém diskutují také lidé na sociálních sítích, má to své příznivce i odpůrce. Připomeňme si tedy, jak to s tím nebeským divadlem bude.

Novoroční ohnostroj. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek