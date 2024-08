Obec Louka u Litvínova zve všechny milovníky hokeje, aby si šli připomenout legendárního Ivana Hlinku v pátek 16. srpna do kaple sv. Antonína Paduánského. Akce věnovaná Hlinkovi se bude konat od 15:00 do 18:00 hodin.

Letos tomu bude již 20 let, co tragicky zemřel hokejista a později trenér Ivan Hlinka. Osudná nehoda se stala, když Hlinka jel z Karlových Varů z vyhlášení ankety Zlatá hokejka zpátky domů do Litvínova.