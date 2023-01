Petr Pavel na místo dorazil se svou ženou po dnešním pražském programu kolem třetí hodiny odpoledne a před mnohými kamerami vhodil svůj lístek do volební urny.

Odpověď na dotaz novinářů, co si od voleb slibuje, nehledal dlouho. „Vítězství,“ řekl Pavel. Procentuálně ho ale naznačit nechtěl. „Přesný výsledek si netroufám odhadovat,“ dodal kandidát, který zmínil také zájem vrátit prezidentskému úřadu důstojnost. „Teď se naobědváme a pak půjdeme na pivo,“ prozradil své páteční plány možný budoucí prezident s tím, že v sobotu by se rád proletěl nad regionem se startem z roudnického letiště.

Starostka potvrdila, že takový zájem o volby v Černoučku je výjimečný. Ale už při předchozích komunálních volbách tu byla alespoň Česká tisková kancelář, aby si vyfotila generála, jak volí do obecního zastupitelstva. Kam mimochodem tehdy kandidovala jeho žena.

Lidé z Černoučku si na zvýšený zájem o generála zvykli už z doby, kdy působil v NATO a na záda mu dýchala ochranka. „Dobrovolní hasiči ochrance dávali prostory, kde mohla přespávat, oni na oplátku vypomáhali s dětským dnem,“ popsala hlava obce Lucie Kavánová.

Prezidentský kandidát Petr Pavel svůj hlas odevzdal v Černoučku na Podřipsku. Zájem médií byl veliký.Zdroj: Deník/Karel Pech

Jako vůbec první odvolila v Černoučku v pátek 13. ledna seniorka Jana Vrzalová. Jméno z volebního lístku neprozradila, ale mnohé naznačila. „Zvolila jsem osobnost, která má zkušenosti z domova i ze zahraničí, která nabízí jistotu, zdravý rozum a rozvahu. A co je pro mě velmi důležité, přísahala věrnost své vlasti,“ uvedla žena, která svého slavného souseda z obce zná jako pejskaře a podobně jako on je tu i ona „naplavenina“.

Ale zná ho i pracovně z minulosti jako vojáka. Působila totiž v Českém svazu bojovníků za svobodu. „Myslím si, že se můžeme oba pochválit, zapadli jsme sem velice dobře,“ zhodnotila Jana Vrzalová z Černoučku, jak je tu vnímají místní.

Chodí na pivo, někdy na dvě

Černouček si musel na velkou pozornost médií zvyknout už v uplynulých týdnech, kdy sem doslova nájezdy podnikali novináři i televizní štáby. Zajímalo je, jak místní vnímají generála, který tu v rodinném domku na okraji obce se ženou žije už přes deset let. Místní se v rozhovorech vesměs shodovali, že je to milý skromný chlap, který běhá, chodí se psem, občas blbne s vnoučaty na hřišti, zajde do kostela, ale i na pivo. Nebo i na dvě, přičemž střídá místní hospodu s tou v blízké Ctiněvsi. Tam se hodlal přemístit i v pátek navečer diskutovat s občany.

Loni po obecních volbách v Černoučku se stala zastupitelkou za jedinou místní kandidátku nezávislých Pavlova manželka Eva. Také ta je ve vsi podle dosavadních ohlasů oblíbená. Jestli její muž dostane od Černoučských v těchto volbách víc hlasů než ona, je do zítřka otázkou. Přinejmenším do soboty je otázkou také to, jestli se paní generálová stane také první dámou.