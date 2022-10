1. Dvojkomorový parlament

S horní komorou českého parlamentu je Miloš Zeman dlouhodobě ve sporu, mnohdy by se dalo mluvit až o čirém nepřátelství. Z toho pramení také jeho vztah k Senátu. „Senát je podle mého názoru škodlivá a zbytečná instituce. To říkám minimálně posledních deset let, co jsem prezidentem. V zemích střední velikosti téměř neexistuje dvojkomorový parlament, ten mají velmoci,“ řekl do hlasitého potlesku publika v Děčíně Zeman.