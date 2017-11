Přesunutý kostel se zavře, půlnoční mše bude venku

Most /FOTOGALERIE/ - Památku čekají opravy elektroinstalace a zabezpečení. Letos si tam podle odhadů našlo cestu téměř dvacet tisíc návštěvníků.

Přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě zavře brány. Stane se tak na začátku prosince, lidé letos přijdou o půlnoční mši v kulisách pozdně gotického kostela.

Důvodem uzavření památky není jen zimní přestávka, ale hlavně opravy. „Je nutné udělat nové zabezpečení na pultu centrální ochrany. Na systém jsme napojeni, ale kabeláž je už stará, a proto se v lodi kostela musí vyměnit. Zároveň se bude dělat i nová elektroinstalace,“ uvedla kastelánka Ludmila Klimplová s tím, že jedinečná památka opět otevře až na jaře.

Poslední akcí pro veřejnost bude adventní koncert, který letos chystá město Most na 2. prosince. Pak se brána kostela zamkne a začnou opravy. Náklady vyjdou na zhruba tři čtvrtě milionu korun a bude je financovat Národní památkový ústav, který o památku pečuje. „Kostel uzavřeme poprvé po 29 letech. Práce se budou provádět až do února. Akci jsme naplánovali mimo sezonu, abychom nepřišli o návštěvníky a mohli zase na jaře otevřít,“ doplnila Klimplová.

V kostele se tak letos neuskuteční tradiční Vánoční půlnoční mše, ale ti, kdo se jí chtějí zúčastnit, o ni nepřijdou. Zástupci církve se dohodli s vedením města, že mši odslouží na prostranství před kostelem.

Tak vypadaly letošní oslavy 500 let památky:

Během zimních měsíců je kostel uzavřený každoročně, protože turistická sezona zde trvá do konce října. Výjimky jsou ale možné. „Stává se, že se předem objedná výprava, a tak ji provádíme i během zimní přestávky. Pro veřejnost je ale zavřeno,“ uvedla pokladní Dana Benešová.

Klenební žebra jistí proti pádu síť

Přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě zakončil letošní turistickou sezonu úspěšně. „Evidovali jsme 15 300 návštěvníků,“ doplnila Benešová. Další nejméně tři tisícovky lidí si prohlédly památku v červnu, kdy se konaly oslavy 500 let položení základního kamene kostela.

Letos se už v chrámu opravovalo, a to zjara, kdy se ulomila a spadla část klenebního žebra nad schodištěm. „Prostor jsme museli uzavřít, postavilo se lešení a restaurátor musel zjistit stav klenby a hlavně důvod, proč se žebro odlomilo. Poškozený kus pak vrátil zpátky. Pod žebro jsme pro jistotu umístili ochrannou síť, protože hrozí nebezpečí, že by se mohlo znovu odlomit. Plánujeme proto komplexní opravu, a to včetně vedlejších žeber,“ připomněla kastelánka. Rozsáhlejší opravy klenebních žeber se plánují v horizontu příštích pěti let.