Radní rozhodli o výběru stavební firmy 15. února. Komise vybrala při veřejné soutěži společnost OHLA ŽS, která nabídla nejnižší cenu, necelých 785 milionů korun bez DPH. Přes půl miliardy korun uhradí město z dotací. Do 31. prosince 2026 by mělo být Repre zrekonstruováno a v provozu.

Část veřejnosti ještě v únoru několikrát protestovala proti projektu rekonstrukce a plánovanému stěhování knihovny do Repre, u něhož se konala demonstrace. „Projekt nevyužívá plně potenciálu kulturního domu,“ sdělil Martin Trávníček z občanské iniciativy The most Most. Kritikům vadí, že na Repre nebyla vyhlášena architektonická soutěž.

V Repre bude podle schváleného projektu kromě knihovny multifunkční sál pro plesy, koncerty a konference s kapacitou 800 lidí, malé kino, planetárium a kavárna-restaurace. „Věřím, že sem budou lidé chodit rádi,“ řekl Petr Petrik, ředitel Městské knihovny Most, která bude nové kulturně vzdělávací centrum provozovat.

Stavaři začnou vyklízecími a bouracími pracemi

Postupně zmizí vnitřní vybavení, podlahy, střecha, fasáda a výplně otvorů. Zůstane jen holá betonová konstrukce, která se bude zaplňovat novými prvky. Oplocení nezabere celé rozlehlé prostranství. Průchozí bude sousední 2. náměstí u finančního úřadu, okolí Prioru, páteřní chodník na třídě Budovatelů a zatím i cesta podél obchodů pod pasáží U Lva. Hlavní příjezd na stavbu bude zezadu, odkud vede do Repre tunel. Těžká technika tak méně zatíží třídu Budovatelů. Průběh prací a doprovodná opatření bude město postupně upřesňovat, včetně vlivu na pravidelné úterní trhy.

Přípravy byly komplikované. Předchozí zakázku na Repre zrušil loni v srpnu antimonopolní (ÚOHS) kvůli několika diskriminačním podmínkám. Radnice po výtce úřadu upravila zadávací dokumentaci, aby nebyla znovu zpochybněna. Město letos vybralo stavební firmu napotřetí. První veřejnou zakázku na rekonstrukci Repre zrušilo zastupitelstvo v roce 2021 kvůli vysoké ceně - místo očekávaných 766 milionů korun vyšla tehdy ze soutěže cena vyšší o 123 milionů korun bez DPH.

Zrušení této zakázky ovlivnil i fakt, že radnice vybírala jen ze dvou cenových nabídek. Druhé zakázky vyhlášené předloni se účastnilo už pět firem, které nabídly ceny od 737 milionů do 906 milionů korun bez DPH. Jedna společnost však podmínky soutěže rozporovala u ÚOHS a ten jí dal za pravdu. Kritika se týkala nepřiměřených požadavků na doložení referencí ohledně stabilního hasicího systému vysokotlaké vodní mlhy či odstraňování azbestu. Město chybu odmítlo, ale kvůli časové tísni se proti verdiktu úřadu neodvolalo a raději připravilo novou, třetí zakázku.

Náklady na rekonstrukci se kdysi odhadovaly podle rozsahu prací na 80 až 400 milionů korun. V době, kdy Repre patřilo bývalému majiteli Centralu, hrozila kulturnímu domu demolice. Město ale získalo objekt v roce 2015 zpět a začalo chystat vlastní projekt rekonstrukce. Proti stěhování knihovny vznikly petice a konaly se demonstrace. Patrioti dokonce usilovali o prohlášení Repre za kulturní památku, ale ministerstvo kultury proces nezahájilo, protože už proběhlo stavební řízení a úřad musel respektovat právo města na rekonstrukci.

Národní památkový ústav přesto označil Repre za ikonickou veřejnou stavbu, nezastupitelnou v kontextu vývoje československé architektury. Dodal, že z hlediska památkové péče a ochrany kulturních hodnot je záměr celkové rekonstrukce problematický a negativně narušuje autenticitu budovy. Vyhlášení architektonické soutěže doporučovala i Česká komora architektů. Město při obhajobě svého záměru argumentovalo i tím, že umístění městské knihovny do Repre oživí centrum a že projekt splňuje soudobé trendy. Zásadní však pro radnici byla možnost využití dvou evropských dotací.

Slavnostní zahájení rekonstrukce kulturního domu Repre ve středu 10. dubna odpoledne.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Poklepání základního kamene ve středu 10. dubna sledovalo i několik kritiků. „Repre se mělo opravit už dávno. Se stěhováním knihovny nesouhlasíme. Knihovna má svou budovu, která je pro ni dělená,“ shodli se. O využití budovy knihovny po přestěhování knihovnických služeb do Repre radnice ještě nerozhodla.