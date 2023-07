/FOTO, VIDEO/ Tropické teploty v Ústeckém kraji přilákaly k vodě tisíce lidí. Například u jezera Most, největšího svého druhu v regionu, byly v neděli 9. července odpoledne davy rekreantů.

Situace u jezera Most během tropické neděle. | Video: Deník/Martin Vokurka

Velké asfaltové parkoviště u hlavní pláže nestačilo uspokojit výpravy přijíždějící z řady měst a obcí. Plné byly i provizorní odstavné plochy a auta zabrala i parkovací pás v levé části příjezdové silnice. Další řidiči proto parkovali na louce naproti občerstvení. Na kamenité pláži lidé vyhledávali stín pod slunečníky, borovicemi a stany, protože teplota šplhala vysoko nad třicítku. U prodejen nápojů a zmrzliny stály fronty. Kdo mohl, přišel k jezeru pěšky nebo autobusem MHD linek 16 nebo 30, které jezdí do oblíbené koupací oblasti každou půlhodinu.

Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu kvůli velmi vysokým nedělním teplotám, které přesahují 34 °C. Lidé mají až do 21 hodin dodržovat pitný režim a zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Důležité je omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci.

Jezero Most

Otevřelo se v září 2020 v místě, kde od 13. století stálo významné podkrušnohorské město Most, o 700 let později zbourané kvůli těžbě uhlí. Nyní je rekultivovaný bývalý obří důl volně přístupnou vodní plochou. Jezero má hloubku přes 70 metrů, průhlednost vody až 8 metrů a rozlohou je větší než Máchovo jezero - je široké 1,9 kilometru a dlouhé 3 kilometry. Zatopená plocha má 309 hektarů, celé rekultivované území 1 300 hektarů. Obvodová pobřežní cesta, kam auta nesmí, je dlouhá téměř 9 kilometrů. Návštěvní řád například zakazuje rybolov a provoz motorových člunů kvůli udržení čisté vody. Kolem Mostu jsou celkem tři jezera a všechna vznikla zatopením uhelných šachet a slouží pro sport a rekreaci. Jezero Most je největší.