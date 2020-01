Vietnamci si založili kulturní centrum

Vietnamcům se v části zastaralého bývalého obchodního střediska u fotbalového stadionu podařilo svépomocí vybudovat a slavnostně otevřít kulturní centrum Pagoda Most. Je první svého druhu v České republice. Provozuje ho místní vietnamský spolek Buddhistické kulturní centrum, který chce udržovat vietnamské náboženské i lidové tradice a poskytovat zázemí pro setkávání Vietnamců a zájemců o jejich tradiční kulturu.

Únor

Trať dostala zelenou

Drážní úřad povolil rekonstrukci téměř šedesát let staré tramvajové trati mezi Mostem a Litvínovem. Pokud se podaří získat dotaci od EU, začne se jedenáctikilometrová dráha modernizovat v roce 2020 a bude to jedna z největších veřejných investic v okrese od roku 1989. Náklady se odhadují na 550 milionů korun. Kompletní provoz na celém modernizovaném úseku, kde se očekává zrychlení cestování a zvýšení komfortu MHD, má začít v roce 2022.

Seriál Most! pobláznil celou republiku

Velký dav příznivců komediálního seriálu Most! v únoru 2019 zcela zaplnil mosteckou hospodu Severka, kam přijela na autogramiádu většina herců. Dvě stovky lidí stály venku, protože se do tlačenice uvnitř vůbec nedostaly. „Tolik lidí tu nikdy nebylo,“ svěřil se hospodský. Po setkání s tvůrci se v restauraci pustil poslední díl seriálu. Město Most také začalo prodávat další várku propagačních suvenýrů, trička a placky s tématem seriálu.

Březen

Zlepší se parkování u Koldomu

V podmáčené zeleni za podkrušnohorskou silnicí naproti Koldomu nevznikne dosud preferované nové parkoviště pro 120 aut za 14,5 milionu korun. Litvínovské zastupitelstvo těsnou většinou hlasů schválilo na popud opozice jinou variantu, a to rozšíření současného parkoviště před obytným komplexem.

Duben

Mostečané si v dotované péči připlatí za jídlo, ubytování, i pomoc

Městská správa sociálních služeb v Mostě zvýšila od 1. dubna ceny, které neměnila několik let. Nové sazby se týkají domovů pro seniory, penzionů, denních stacionářů i pečovatelské služby. Například u ubytování v domovech vzrostla cena o 10 či 20 korun za den podle typu bydlení a u penzionů o 10 korun za metr čtvereční.

Lidé zdravili Papouška

Stovky lidí na mosteckém nádraží a po celé trase až do Lovosic vítaly legendární lokomotivu Papoušek s historickými vagony. Výletní vlak svezl první cestující a zahájil provoz na trati v roce 2019, které se říká Švestková dráha. Lokálku zachránila před zánikem společnost AŽD Praha. Trať postupně modernizuje.

Květen

V Mostě vznikl ekofestival

Kromě úterních trhů je okolí mosteckého kulturního domu Repre liduprázdné. Čtyři ženy to chtějí změnit. Klára Smrčková z kavárny The Most Café, Pavlína Petržilková ze spolku Liška mazaná, Blanka Techlovská z dílny WoodMaid a Jana Jungmannová ze spolku Veřejná kulturní iniciativa Most uspořádaly na náměstí u Repre první ročník volně přístupného rodinného festivalu Vesmírný recykult.

Červen

Zábava na Šibeníku

Most má od konce června 2019 novou atrakci, která není široko daleko. V parku Šibeník byl slavnostně uveden do provozu zbrusu nový Fun park, jeho součástí je 3D bludiště a vyhlídková věž.Vedení města si od nové zábavy slibuje zvýšený turistický zájem Bludiště je navrženo jako třípatrové s výškou do deseti metrů. Obsahuje 25 rozmanitých lanových překážek a 19 přestupových domečků. Vyhlídková věž s nástupním točitým schodištěm měři 26 metrů.

Radniční sklípek nikdo nekoupil. Vlastníkem zůstává Litvínov

Opravdu chvilku trvala v Litvínově dražba památkově chráněného Radničního sklípku. Licitátor ji hned po úvodním slovu ukončil, protože městskou budovu nebylo komu přiklepnout. Nikdo nesložil dražební jistotu a žádný zájemce na dražbu nepřišel. Co bude s nevyužívanou barokní stavbou v centru města dál, není jasné.

Červenec

NASCAR zaujal a bude na autodromu i dál

Vedení společnosti Autodrom Most a promotér NASCAR Whelen Euro Series se dohodli na prodloužení smlouvy o uspořádání závodní série na severu Čech. Fanoušci se tak mohou těšit, že po vydařené premiéře z června 2019 uvidí v akci na mosteckém okruhu americké speciály s osmiválcovými motory Chevrolet minimálně další tři roky.

Špitál se zbavil štěnic

Společnost Krajská zdravotní, která vlastní mosteckou nemocnici, odmítla tvrzení, že zdravotnické zařízení je plné štěnic. V reakci na stížnost z mostecké radnice ale připustila jednotlivé případy výskytu parazita, které vyřešila a které souvisely se špatnou sociální situací na Mostecku.

Srpen

Dopouštěli Matyldu

Město Most muselo v srpnu dopouštět jezero Matylda, jehož hladina klesla o 50 centimetrů. Vodu z řeky Ohře chrlil do jezera potrubní přivaděč a radnice za ni zaplatí necelé dva miliony korun. „Dopouštění by mělo trvat zhruba tři až čtyři týdny,“ sdělil tehdy primátor Jan Paparega. Voda mizela kvůli závadě na výpusti, kterou město v roce 2019 opravilo, další se odpařovala při vedrech.

Září

Petice byla jasně proti stěhování knihovny

V Mostě vznikla petice, která nesouhlasí s plánovaným stěhováním městské knihovny do kulturního domu Repre. Lidé, kteří jí podepsali, požadují zachování knihovny v její současné budově v ulici Moskevská, protože se obávají zchátrání opuštěných prostor a zhoršení služeb pro čtenáře. Výbor sbíral podpisy v kavárnách i ulicích a na konci listopadu 2019 před knihovnou uspořádal demonstraci.

Krušnohor bez vedení

Největší bytové družstvo na Mostecku se ocitlo v září 2019 bez představenstva. Sedmičlenný statutární orgán Krušnohoru zmizel z obchodního rejstříku na popud soudu. Je to důsledek žaloby, kterou na družstvo podali družstevníci Lubomír Gomboš a Jiří Švejda. Krajský soud jim dal v lednu 2019 za pravdu, že volba představenstva v roce 2016 byla neplatná, a odvolací Vrchní soud v Praze nedávno rozsudek potvrdil. V srpnu 2019 soud smazal z rejstříku také zrušenou kontrolní komisi. Provoz Krušnohoru udržuje správa družstva.

Říjen

Změny v parkování

Most nechce stavět parkovací domy ani parkoviště v zeleni. Rostoucí poptávku po parkovacích místech hodlá uspokojit například úpravou současných parkovišť, vytvářením nových míst pomocí dopravního značení tam, kde se parkuje nelegálně, a zaváděním časově omezeného stání u úřadů a škol.

Mostecké házenkářky jsou v Lize mistrů!

Mostecké házenkářky jako první ženský tým v historii samostatné české ligy vybojovaly postup do základní skupiny Ligy mistrů. V rozhodujícím duelu v domácí hale přetlačily turecký Kastamonu Beleidyesi 35:33 (20:13). Dohnala je k tomu více než tisícovka bouřících diváků. „Tušily jsme, že doma by se nám postup mohl povést, ale také jsme věděly, že soupeři jsou na skvělé a dobré úrovni. Bylo to hodně náročné, ale zvládly jsme to,“ byla spokojená brankářka Dominika Müllnerová.

Listopad

Stávka vylidnila část škol

V hamerské základní škole bylo nezvyklé ticho. Stávka třídy na jeden den vylidnila. Učitelé požadující vyšší platy nepřišli a děti zůstaly doma. V budově fungoval jen sekretariát, údržba a kuchyně. „Jako ředitelka zůstávám nestranná, ale se stávkujícími učiteli sympatizuji,“ řekla v kanceláři Radka Jirkovská. Podle ní stávka, která uzavřela školu, není jen o penězích, ale o společenském postavení učitelů. Ředitelka si přeje, aby nebyli opomíjeni a byli pro stát důležití jako lékaři nebo policisté.

Prosinec

Továrna u jezera se nelíbí

Záměr umožnit výstavbu průmyslové zóny poblíž jezera Most čelí kritice. Návrh je součástí připravovaného nového územního plánu. Podle něj by se 24 hektarů křovinaté planiny mezi jezerem a vrchem Špičák změnilo na plochu pro lehkou výrobu a skladování.