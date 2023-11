V předvánočním období, které je pro mnoho lidí synonymem shonu, je schopnost hudby sjednocovat víc než vítaná. Již tradiční akce Deníku s názvem Česko zpívá koledy pak talent hudby k propojování lidí dokazuje už 13 let.

Zpívání koled v centru Mostu. Akce Česko zpívá koledy v minulých letech. | Video: Deník/Martin Vokurka

Letos se lidé napříč Českou republikou, včetně Mostecka a Litvínovska, společně potkají ve středu 13. prosince od 18 hodin. Minulý rok se tato oblíbená akce po dvou covidových letech vrátila v živé podobě na náměstí, do kostelů a na další místa.

Mohutný chór, jehož součástí může být kdokoliv, zazpívá druhou prosincovou středu opět šest vánočních koled a písní. Letos to budou Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce valaši, Rolničky a Veselé Vánoce. Texty těchto koled najdete na www.ceskozpivakoledy.cz, kde je ve formátu pdf ke stažení zpěvník. V den konání akce všechny texty také vyjdou v Mosteckém deníku a dalších regionálních Denících.

Na uvedených webových stránkách lze také najít interaktivní mapu se seznamem míst, kde se účastníci celorepublikového „sboru“ potkají. Ačkoli se jejich počet už v polovině listopadu přiblížil k číslu 200, máte možnost vyplnit jednoduchý formulář a přihlásit další místo v okolí svého bydliště.

V okresu Most se do akce zapojí například město Horní Jiřetín, v jehož historickém jádru lze opět očekávat příjemnou předvánoční atmosféru. „Sejdeme se jako minulý rok u kulturního domu, kde si koledy zazpíváme. Úplně je necvičíme, ale očekáváme, že se připojí někdo ze základní školy. Jinak minule bylo účastníků dost a společně jsme všechno odzpívali,“ sdělil městský kulturní referent Jiří Beneš. Hornojiřetínští se do celostátního projektu přihlašují, protože mají rádi koledy. Dokonce tak moc, že mají na ně i vlastní akci. Koledy budou zpívat jako každý rok také 25. prosince na tradičním Společném zpívání v Kostele Nanebevzetí Panny Marie, který se otevře jen pro tuto speciální městskou akci. Projekt Česko zpívá koledy tak do místní tradice doslova zapadl. „Jsme rádi, že se můžeme u příležitosti Vánoc sejít ještě jednou a zazpívat si koledy 13. prosince s Deníkem,“ dodal kulturní referent. Zpívání by mělo být znovu s hudebním doprovodem, takže lze očekávat někoho u kláves a za mikrofonem. „Abychom se my, co neumíme moc zpívat mohli trošku chytit a neztratili se v tom,“ řekl s úsměvem Jiří Beneš.

Zdroj: DeníkKdyž u kulturního domu zazní známé vánoční písně, bude na prostranství ozdobený strom. Ten se slavnostně rozsvítí po Mikuláši, letos to bude 8. prosince. Další pouliční dekorace budou zářit už během prvního adventu. Akce Česko zpívá koledy je tak součástí vánočního programu v Horním Jiřetíně a Černicích. Oslavy začnou 3. prosince mikulášskou nadílkou v Černicích a budou pokračovat 6. prosince výstavou fotografií v kulturním domě, 8. prosince mikulášskou nadílkou v Horním Jiřetíně spojenou s rozsvěcením stromu, 10. prosince koncertem Kühnova dětského sboru v kostele a 13. a 25. prosince zpíváním koled. Chybět nebude ani půlnoční mše 24. prosince a silvestr pro děti 30. prosince.

Do projektu Česko zpívá koledy se opět zapojilo také město Litvínov. Zpívání bude součástí programu Krušnohorských vánoc, kdy se až do 23. prosince uskuteční na náměstí Míru různé akce. V den koled je v plánu hudební vystoupení dětí. „Budou s námi zpívat pěvecké sbory ze ZUŠ, konkrétně sbory Vlaštovky a Vrabčáci, a Zvonky ze základní školy v Hamru. Dostanou zpěvníky, koledy si nacvičí a veřejnost se k nim pak na náměstí přidá,“ uvedla Marta Novotná z litvínovské radnice.

S Deníkem zpívá koledy vždy i nějaká známá kapela. Minulý rok to třeba byla skupina Čechomor, která oživila akci na vánočních trzích na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem. Na stejném místě letos s námi bude zpívat skupina Divokej Bill, která kromě šesti zmíněných koled přidá i několik svých hitů.

Nápad, aby se lidé sešli u zpívání vánočních koled a společně si užili předvánoční čas bez shonu a front v obchodních centrech, se zrodil v západních Čechách před 13 lety. Díky Deníku se tato iniciativa rozšířila do celého Česka a stala se oblíbenou každoroční tradicí. A zpívá se i za hranicemi země. Každý rok se k ní totiž připojují i krajané napříč celým světem. Zpívá se v Americe, Španělsku, Řecku či Turecku. „Nejdále se koledy rozezněly v hlavním městě Kataru,“ prozradila marketingová ředitelka Deníku Jitka Peroutková.

Loni se k akci Česko zpívá koledy zapojili také senioři z domova ve Dvořákově ulici v Mostě i ženy v krušnohorském Brandově, které si zazpívaly v místním kostele.

Lidé si podle svých potřeb mohou svou účast přizpůsobit. Právě v Domově pro seniory v Mostě zpěvákům, vzhledem k jejich vysokému věku, pozdní hodina zpívání koled nevyhovovala, a proto si společně zazpívali o něco dříve. Zpíváním koled tak podpořili vánoční atmosféru v zařízení.

Ve zmíněném Brandově si koledy přišlo do kostela zazpívat několik obyvatel a písně i bez hudebního doprovodu krásně zněly. „Spolek žen to natolik nadchlo, že se rozhodly zazpívat koledy na půlnoční mši 24. prosince,“ sdělil tehdy starosta obce Brandov Jiří Mooz.

Ke zpívání koled není nutné náměstí, kostel či vyhřívaná místnost. V Havrani u Mostu loni desítky lidí zpívaly u místní prodejny. Kromě zpěvníků bylo přichystané také občerstvení a svařák a vládla výborná nálada.