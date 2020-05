Seniorka Eva Hynková patří k nejzkušenějším řidičkám v Mostě. Je jí 78 let a autem jezdí od devatenácti. V pondělí dopoledne si ale opět vyzkoušela pocity chodce, když s francouzskou holí přecházela silnici v ulici ČSA. Na přechodu pro chodce u gymnázia musela být velmi opatrná. „Je tu strašně velký provoz, a to ještě bývá horší,“ řekla bývalá šoférka z povolání, která pracovala pro důlní společnosti a nedaleko přechodů bydlí.

Kolem gymnázia, kde jsou 60 metrů od sebe dvě zebry, projedou denně tisíce aut. V době, kdy šla ulicí paní Eva, přejela oba přechody během pěti minut stovka vozidel, to je jedno za tři sekundy. V lokalitě se už stalo několik vážných dopravních nehod. Někteří lidé doslova vbíhají kolonám aut do cesty, aby mohli na druhou stranu.

Obavy z dalších kolizí potvrdilo nedávné mapování rizikových přechodů, při kterém Mostečané strážníkům nejčastěji označili za nebezpečný právě úsek v ulici ČSA. Chodci podle průzkumu neradi přecházejí také zebry mezi Kahanem a Lidlem, Priorem a Business centrem nebo přechod za kruhovým objezdem u nádraží. Kritizovaných míst je ale víc.

Radnice přechody postupně modernizuje, aby byly bezpečnější. Bude v tom pokračovat i letos, přestože kvůli očekávané koronavirové recesi hodlá zmrazit výdaje za desítky milionů korun. Peníze mají být například na zakázku pro ulici Zdeňka Štěpánka. „Jedná se o rekonstrukce dvou přechodů pro chodce včetně části veřejného osvětlení a doplnění svítidel,“ sdělila mluvčí radnice Klára Vydrová.

Osvětlené přechody doplní nové chodníky a dopravní značení. Přecházet by se mělo bezpečněji i u 4. ZŠ, kde se upraví celá komunikace v ulici Václava Talicha. „Nechceme a nebudeme omezovat třeba údržbu silnic nebo investiční akce, které byly součástí rozpočtu pro rok 2020,“ uvedl primátor Jan Paparega.

Do skluzu se ale dostal záměr na úpravu třídy Budovatelů mezi Priorem a Centralem. Vyhlášení architektonické soutěže, která má navrhnout i nové řešení přechodů, se kvůli pandemii odložilo z března na září. Sociologické šetření, kterého se účastnilo 1 209 obyvatel, zjistilo, že lidé nemají na vznik nových přechodů jednoznačný názor. Řidiči se s chodci shodli na tom, že v okolí křižovatek u Prioru a Centralu je ohrožuje nebezpečná dopravní situace.

Podle plánu udržitelné městské mobility řidiči zaviní téměř 70 procent nehod s účastí chodce. Například minulý týden policie obvinila z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti mladou řidičku z Mostu, která měla koncem loňska srazit na přechodu u supermarketu chodkyni s nákupním košíkem. „Stíhání obviněné je vedeno na svobodě,“ uvedla policejní mluvčí Ludmila Světláková.

Riziko střetu zvyšují drogy. Policisté v posledních dnech zadrželi v Mostě čtyři řidiče pod vlivem narkotik, z toho jednu ženu. Někteří projížděli místy, které obyvatelé považují za problémové.

Do roku 2030 se mají mimo jiné rekonstruovat dvě velké okružní křižovatky – u Luny a muzea. Důvody jsou dva – očekávaný nárůst aut a nevyhovující podmínky pro chodce. Dva obávané přechody u gymnázia leží právě mezi těmito křižovatkami. „Je to peklo. Jezdí tu jedno auto za druhým. Přejít silnici je velký problém,“ popsal situaci mluvčí družstva Krušnohor Petr Prokeš, který v ulici ČSA pracuje. Od budovy družstva občas převádí přes přechod babičky s nákupem. Řidiči mají už třetí měsíc průjezd snadnější, protože studenti jsou doma. Jenže od září bude zase hůř. Co na zlepšení doporučuje zkušená řidička Eva Hynková? „Aby lidi byli ohleduplnější, ale to stejně nebudou,“ odpověděla.