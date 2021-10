Na programu, který potrvá od 9 do 18 hodin, se podílí i Archeologický ústav Akademie věd ČR.

Hlavní část programu Mezinárodního dne archeologie bude o středověku. Díky spolku Civitas Pragensis návštěvníci okusí dobu, kdy pražský husitský svaz obléhal město Most a hrad Hněvín. Spolek se totiž zabývá rekonstrukcí vojenství a každodenního života v prostředí Starého Města pražského v období husitských válek. „Návštěvníci se tak budou moct potkat s obyvateli středověké Prahy, Mostu i s bojovníky pražské husitské obce,“ sdělila Klímová. Nebude chybět ani módní přehlídka z doby husitské.

Návštěvníci budou v muzeu vyrábět repliku pravěkého člunu, takzvaného monoxylu, pouze s nástroji doby bronzové. V rámci experimentu se lidé seznámí s technikou výroby pravěkých člunů i s novými archeologickými poznatky o říční i námořní plavbě v době bronzové ve střední, severní i západní Evropě. Kmen je už v muzeu připraven. „Předpokládáme, že po dokončení bude návštěvníky vyrobený člun v některém z následujících víkendů slavnostně spuštěn a vyzkoušen na jezeře Most," sdělila Jitka Klímová z Oblastního muzea a galerie v Mostě.

Dosud pluly po jezeru Most jen moderní lodě, paddleboardy a závodní veslice. Na podzim má však jeho vlny brázdit nejprimitivnější plavidlo, jehož veslaři ukáží prastarý způsob cestování. Člun z jednoho kmene stromu vyrobí experti se zájemci z řad široké veřejnosti.

Most bude připomínat Osadu Havranů od spisovatele Eduarda Štorcha. Lidé se pokusí vyrobit monoxyl, nejstarší loď na světě.

