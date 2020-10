„Je to těžké a smutné a také dost náročné na psychiku,“ komentovala nelehké životní období studentka. Gastronomie ji stále naplňuje, ale zároveň jí dělá starosti. Jde o budoucnost. Na školu se přihlásila i kvůli praxím v hotelech a restauracích, na což se hodně těšila. Jenže to všechno padlo, včetně soutěží. Přitom ještě v prvním ročníku jezdila se školním týmem na akce do různých měst, kde si studenti mohli občas přivydělat a měli další motivaci se zdokonalovat. Teď je škola jediným místem, kde se mohou uplatnit. Podle Aničky naštěstí vedou praktickou výuku velmi dobří kantoři Miloš Bednář a Roman Sejval. Je také ráda, že ve škole udělali raut, kterým před pár dny vyvrcholil několikadenní kurz studené kuchyně pro 1. a 2. ročník.

Při malé venkovní zahradní party studenti s učiteli využili rekonstruovaný prostor po bývalých pískovištích, kde v pátek 2. října vytvořili rautový stůl a umístili nové bary. Pochoutky přišli ochutnat i rodiče. „První den jsme dělali základní výrobky, například plněná vajíčka a sýrové rolády. Druhý den suši, třetí den masa a čtvrtý den dekorovali a zdobili,“ řekl učitel Sejval. Kurz s rautem byl součástí praktické výuky a studenti za něj dostali certifikát.

„Odborná výuka pokračuje,“ ujistil Sejval. Obává se ale dalšího negativního dopadu protiepidemických opatření na celou gastronomii. „Ve školství to relativně není tak omezující a svazující jako pro lidi v byznysu,“ dodal známý pedagog a člen představenstva Asociace kuchařů a cukrářů České republiky.

Už před epidemií se obor potýkal s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Když na jaře hotely a restaurace utlumily provoz, část personálu odešla jinam. To by se podle Sejvala nemělo opakovat, protože by to ekonomickou a personální krizi v gastronomii ještě víc prohloubilo.

Potíže ve službách navíc ovlivňují i odborné školství. Na jaře se zrušily všechny studentské gastronomické soutěže, školení i zahraniční stáže, kde mládež získávala nové znalosti a dovednosti. „Pro nás je to velká komplikace,“ připustil učitel techniky obsluhy a služeb Miloš Bednář, který do jara vozil se studenty do Mostu medaile.

Po studiu práce v zahraničí

Talentovaná Anička musela oželet barmanskou soutěž. Chce ale pokračovat a po studiu se věnovat gastronomii spíše v zahraničí. „Doufám, že se situace uklidní. A když ne, tak to bude pro firmy i pro nás studenty dost vážný problém,“ uvedla. Navzdory epidemii nelituje, že si vybrala náročný obor a studuje ho v Mostě. „Jsem ráda, že tu jsem. Na škole máme systém a řád a je to super,“ vysvětlila. Líbí se jí, že studenti projevují zájem o různé oblasti gastronomie a že škola se snaží vyhovět každému.

V pondělí 5. října, kdy začal nouzový stav, evidovali hygienici v okrese Most 216 lidí s pozitivním testem na koronavirus. Bylo to o 117 pacientů víc než koncem září. Celkem se od 1. března nakazilo na Mostecku 336 obyvatel, z toho 115 se vyléčilo a pět zemřelo. Počet zemřelých od léta nestoupá.