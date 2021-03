Očkovat chce většina ze zhruba 350 praktických lékařů v Ústeckém kraji. Zatím ale, až na pár doktorů, nemají čím. V tomto týdnu měla odstartovat vakcinace alespoň ve dvaceti šesti ordinacích. Lahvičky s vakcínou ale přišly jen několika málo praktickým lékařům, slibovaná dodávka zatím celá nedorazila. Ani v dalších dnech to nevypadá na rychlejší rozjezd očkování u praktiků v regionu, příští týden se má dostat pouze na sedm dalších ordinací.

„Bohužel, všech slibovaných 2600 vakcín zatím nedorazilo. Měly zamířit do 26 ordinací, každá měla dostat 100 dávek. Dostalo je zatím ale jen pár doktorů, vakcína přišla v týdnu maximálně jednotlivcům, několika málo ordinacím,“ potvrdil informaci Deníku Roman Houska, předseda krajského Sdružení praktických lékařů.

Z malé části praktiků, kteří měli začít očkovat, tak skutečně zahájila zatím jen hrstka. Potíže s první dodávkou pro praktické lékaře potvrdil také krajský koordinátor pro očkování Aleš Chodacki. Vakcíny se „zasekly“ někde před příchodem do Ústeckého kraje. „Distribuční společnost měla problémy při organizaci dovozu dávek, proto skutečně došlo k prodlení, které ale nebylo způsobeno námi. Jsme informovaní, že k závozu dochází a praktici se tak zapojují do očkování,” uvedl Chodacki.

První praktici, kteří budou očkovat, byli vybráni podle největšího počtu pacientů zaregistrovaných k očkování. Další ordinace, které se chtějí zapojit, si na vakcínu zatím ještě počkají, stále jí není dost, drtivá většina doktorů tak nemá čím očkovat. A nevypadá to, že by se mělo tempo vakcinace u praktických lékařů v příštích dnech zvyšovat, vakcíny má přijít opět málo. „V příštím týdnu má k praktickým lékařům zamířit pouze 7 balení, tedy 700 dávek. Další týden také jen 700, zatím jich více není,“ sdělil Roman Houska, který působí jako lékař v Mostě. „Pro další, kteří by také rádi už očkovali, zatím bohužel vakcíny nejsou, zatím jich je pořád málo, snad se to ale brzy zlepší,“ doufá předseda krajského sdružení praktiků.



Do ordinací přitom půjde příští týden všechna dodávka od AstraZenecy, která přijde do kraje. „Ano, dávek skutečně bude ze strany AstraZeneca toto omezené množství. Očkovat ale začínají praktici již tento týden. Rádi bychom jim samozřejmě zajistili navýšení počtu dávek, ale firma AstraZeneca je nedodává v množství, které bychom potřebovali,“ přiznal krajský koordinátor očkování.



Rád už by s očkováním začal také Miroslav Urban. Na vakcíny ale zatím čeká marně. „Bohužel, zatím jsme nezačali. Chceme očkovat, připravení jsme, lidé u nás mají poměrně velký zájem, pořád se na očkování ptají. Máme je zaregistrované, bohužel ale zatím stále nechodí vakcíny,“ mrzí praktického lékaře z Postoloprt.

V ČR se zatím očkuje třemi různými vakcínami - Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. Právě posledně jmenovanou mají mít k dispozici praktici. „AstraZeneca není tak náročná na skladování a převoz, takže je pro očkování v ordinacích praktických lékařů vhodná,“ vysvětlil Aleš Chodacki.

V poslední době přerušilo několik států očkování látkou AstraZenecy, prověřují se některé události spojené s komplikacemi po podání vakcíny. České úřady opakovaně uvedly, že tato látka je bezpečná, že není důvod k obavám. Podle Deníkem oslovených praktiků vyslovila část jejich klientů obavy z této vakcíny, někteří se bojí, zatím se ale z očkování nikdo neodhlašuje.



V Ústeckém kraji je zhruba 350 praktických lékařů. Do očkování se chce zapojit velká většina, v ordinacích jsou na to nachystáni. „Praktici očkovat chtějí, problém je s nedostatkem vakcín. Zapojit se chce naprostá většina. Jsme připraveni, chceme očkovat, věřím, že praktici hodně s očkováním pomohou,” věří Roman Houska. „Jsme připraveni začít hned, jak vakcíny dorazí,“ dodal.

Praktici mohli podle vlády očkovat už od 1. března, v některých krajích i začali. V Ústeckém kraji ale dosud nevakcinovali, neměli totiž čím, všechny dodávky prozatím v regionu mířily do očkovacích center. Až v tomto týdnu několik z nich začalo. Praktičtí lékaři mohou očkovat i lidi mladší 70 let, podmínkou ale je, že musí být chronicky nemocní nebo je lékař vyhodnotí jako rizikové.



Kvůli malému počtu vakcín, které mají v příštích dnech do regionu dorazit, je možné očekávat také přibrždění tempa v očkovacích centrech v Ústeckém kraji. Sedm balení AstryZenecy, všechna která přijde, půjde praktickým lékařům. Moderna nemá dorazit žádná, od Pfizeru má být pouze osm balení.