Mají štěstí. Lenka Pecáková a Zora Felixová chodí do zaměstnání rády. Zajišťují provoz Kulturního zařízení města Meziboří. Pečují o knihovnu, infocentrum a sál pro divadelní představení a společenské akce. V multifunkční budově, kde je vše jednoduše propojené, spolu tráví většinu dne.

„Mně na té práci nejvíc baví ta variabilita, spojení knihovny, infocentra a kultury. A pak samozřejmě práce s lidmi. Tady hned vidíme výsledek, jak je návštěvník při odchodu spokojený. Práce s dětmi je třešnička na dortu. Ony vám všechno řeknou tak, jak to cítí a to je moc fajn,“ svěřuje se vedoucí zařízení Lenka Pecáková, která v něm pracuje patnáct let.

V době, kdy klasické čtení a kultura čelí digitální zábavě, není snadné udržet si příznivce ani v krušnohorském městečku. Podle vedoucí ale radnice dělá maximum. Stále jsou peníze na nové knihy a kulturní program.

Knihovnice Zora Felixová je od dětství velká čtenářka. „Baví mě knihy shánět a vybírat. Jsem první u zdroje a když některou knihu přečtu, už vím, kdo ji bude chtít. Čtu i recenze a hledám nové autory, kteří by mohli naše čtenáře oslovit. Mám pak radost, když se jim knihy líbí,“ říká knihovnice. Překvapuje ji, že hodně lidí čte příběhy o válce a koncentračních táborech. „Vysvětlují to tím, že pak vědí, že se mají dobře. I když mají své starosti a říkají si, jak se mají špatně, tak po přečtení takových knih změní názor,“ prozrazuje knihovnice, která žije v Meziboří od pěti let a v kulturním zařízení pracuje od 2018.

Zdroj: DeníkKnihovna je srdcem objektu, protože kromě pátku a soboty slouží veřejnosti každý den. Nedělní večerní provoz se osvědčil už v době, kdy sousední sál fungoval jako kino a lidé si před nebo po promítání mohli přijít pro knížky. Stačilo projít vestibulem. Ten se využívá i pro vernisáže, protože knihovna slouží zároveň jako malá galerie. „Výstavní prostor nabízíme všem lidem, kteří fotí nebo malují a mají chuť svou tvorbu prezentovat. Vystavujeme i dětské práce, což knihovnu také krášlí,“ dodává vedoucí.

V sále se během roku konají čtyři divadelní představení pro dospělé diváky a pak dvě pohádky pro děti, které 323 sedaček také zaplní. Hodí se i na menší zábavné akce, mikulášskou nadílku a školní besídky. Prvním letošním lákadlem bude ve středu 9. února představení pražského Divadla Verze, na které je už skoro vyprodáno.

Prostor pro divadla vznikl úpravou bývalého kinosálu, v němž promítání skončilo v roce 2012 kvůli digitalizaci. V šatně pro účinkující jsou dodnes staré fotografie známých českých herců od Miloše Kopeckého po Věru Galatíkovou.

I tady covid zkřížil personálu plány. Během dvou let kvůli epidemii zrušil řadu akcí a knihovnu musel při prvním lockdownu dočasně zavřít. „Pro nás to znamenalo, že jsme se dostali k práci, na kterou během normálního provozu není čas. Knihy jsme vyřazovali, přebalovali, čistili, opravovali, zaváděli nové značení signatur a součástí toho bylo i mytí a dezinfekce regálů,“ vzpomíná vedoucí.

V další vlně epidemie už měli výdejní okénko a k tomu začali rozvážet lidem knihy až domů po objednání telefonem, e-mailem či sms.

Knihovna má 29 tisíc svazků a stovky čtenářů. Když je vítání občánků na radnici, rodiče miminek dostanou obálku s pozvánkou do knihovny a nabídkou registrace na jeden rok zdarma, aby si městečko udrželo svou čtenářskou komunitu. Rosteme s knihou, zní název tohoto projektu.

K nejpůjčovanějším knihám patří detektivky či thrillery od světových autorů, ale oblíbený zůstává Vlastimil Vondruška, jenž byl v Meziboří na besedě, a dost se teď čte slovenský autor krimipříběhů Dominik Dán. Čtenářky preferují romantiku, děti pohádky, fantasy, dobrodružnou literaturu a povinnou četbu.

Vyřazené publikace jsou v regálu ve vestibulu a lze je koupit za pár korun. Domů si je tak mohou odnést i návštěvníci divadelních představení, kteří jezdí také z Mostu, Litvínova či Oseka. Při akcích na sále bývá knihovna otevřená, aby si ji diváci mohli prohlédnout. Zvládnout takový provoz pomáhají dvě brigádnice.

Infocentrum funguje při knihovně hlavně od jara do podzimu, kdy do Meziboří jezdí nejvíce cyklistů, turistů a pacientů na rehabilitační pobyty.