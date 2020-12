Přestože krámky a služby fungují podle stále platných protiepidemických opatření a musejí dodržovat hygienická nařízení, oživení podnikání je v ulicích i nákupních střediscích znát. Nejistota byla velká, pokles tržeb rekordní, pomoc od státu symbolická a čekání na uvolnění vyčerpávající. Tak lze stručně shrnout náladu mezi živnostníky.

„Nebýt možnosti prodeje přes internetový prodejní portál, dnes bych neotevřel,“ sdělil Deníku Luboš Růžička, majitel jediného antikvariátu na Mostecku, který nabízí několik desítek tisíc knih. Živnostník otevřel svou provozovnu v 9 hodin ráno a do 14 hodin přišli dva lidé.

Také hospodští upozorňují, že lidé se budou do restaurací vracet pomalu. Po prvním čtvrtečním oťukávání očekávají více hostů v pátek a sobotu.

Do restaurací se vracejí hlavně štamgasti a gurmáni. Znalce přivítal i otevřený Minipivovar Most. „Jsem celosvětový pivní cestovatel. Nejdál jsem byl v Austrálii a Novém Zélandu. Pivo je na světě všude dobré," řekl rodák z Mostu a absolvent místního gymnázia, který se po dlouhém půstu usadil v pivovarské restauraci ke stolu a objednal si Zimní speciál.

"Je to velice dobrá záležitost,“ zhodnotil originální mok. Zimní speciál je s tóny skořice, pomerančové kůry, badyánu a hřebíčku a navozuje vánoční atmosféru. Jedná se o polotmavý kořeněný Ale, který je i ve svařené variantě. Cestovatel dodal, že ve čtvrtek 3. prosince zvládl do odpoledne navštívit ve třech různých okresech pět různých gastronomických podniků, kde ochutnal různá piva, a do večera hodlal zvládnout další tři podniky.

Podobné nadšence ve čtvrtek vítala ve svém obchůdku Věra Růžínová, majitelka provozovny Šperky U Věrky, kde nabízí dárky a šperky ze zlata, stříbra, chirurgické oceli a drahých kamenů. „Já jsem se dneska od rána nezastavila,“ svěřila se.

Do práce přišla o půl hodiny dříve a hned obsluhovala zákaznici, která si přišla pro vyhlídnuté české granáty. Dopoledne pak přicházel jeden člověk za druhým, odpoledne návštěvnost trochu polevila. Za pultem ale byly naštěstí dvě ženy. Obchodování zatím zdržuje nařízení, že do malého krámku mohou jen jednotlivci. Živnostnice je přesto ráda, že konečně může prodávat. „Nakoupila jsem spoustu nádherného zboží, ale pak jsem musela zavřít," okomentovala začátek druhého nouzového stavu. Teď doufá, že zákazníků bude přibývat, protože se blíží Vánoce s nakupováním dárků.

Rušno bylo odpoledne i v Centralu, největším nákupním komplexu na Mostecku. U některých prodejen se tvořily fronty. Plné ruce práce měl i místní barber shop, u kterého na ostříhání čekaly sedící skupinky. "Zájem je velký,“ řekl jeden z kadeřníků.