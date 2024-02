/FOTO, VIDEO/ Hejna ptáků zvedají zájem veřejnosti o jezero Most. Potvrdila to sobotní komentovaná ornitologická vycházka, kterou pořádaly Česká společnost ornitologická a Oblastní muzeum a galerie v Mostě.

Pozorování ptáků na jezeru Most v sobotu 3. února. | Video: Deník/Martin Vokurka

Na pozorování s odborníky dorazilo 3. února na 150 lidí, což bylo výrazně víc než loni. „Jsem velmi překvapen mimořádně hojnou účastí,“ sdělil Deníku ornitolog a průvodce Jaroslav Bažant z mosteckého muzea.

Jezero Most je jedno z nejvýznamnějších zimovišť vodních ptáků v ČR. Ornitologové na něm v polovině ledna napočítali přes osm tisíc kusů pětadvaceti druhů. V sobotu 3. února chtěli návštěvníkům ukázat Bernešku tmavou, kterou na jezeru nečekaně objevili. Tento druh je v tuzemsku vzácný, protože hnízdí za polárním kruhem, v Evropě zimuje v oblasti Severního moře a do ČR přilétá pár kusů zcela výjimečně, třeba i jednou za několik let.

Berneška tmavá (Branta bernicla) na Mosteckém jezeru. Zdroj: YouTube.com/Mike Birding

Účastníci procházky měli nakonec štěstí a bernešku spatřili na louce u jezera, kde se pásla. Když po focení odlétala o kus dál, pozorovatelé jí vzdali hold potleskem.

Nezávisle na organizované skupině přijeli k jezeru Most další milovníci přírody z různých okresů. Na břehu se pohybovaly desítky nadšenců s dalekohledy a fotografové s teleobjektivy. „Myslím, že většina z nich přijela kvůli bernešce,“ sdělila fotografka přírody z Prahy. Že je jeden kus v Mostě se dozvěděla z internetových platforem, kde ornitologové sdílejí svá pozorování. Odkud se berneška vzala, není jasné. Není kroužkovaná a někteří nevylučují, že utekla ze zajetí.

