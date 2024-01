Kdysi tam chodil na plesy, ale teď jen nechápavě kroutí hlavou. „Mně to připadá, že se o to nikdo nestará a že to chátrá. Bylo by dobré, kdyby se s tím začalo něco dělat,“ říká 88letý Vladimír, když z děravého náměstí Velké mostecké stávky v centru Mostu pozoruje už několik let zavřený kulturní dům Repre.