Děkan Leo Gallas požehnal v kostele svatého Václava v Mostě Tříkrálové sbírce. Tradičního komorního obřadu se tentokrát neúčastnili dětští koledníci.

Sbírka se letos na Mostecku a v dalších regionech ČR koná v omezeném režimu kvůli epidemii koronaviru. Skupiny koledníků do ulic nevycházejí. Tříkrálová sbírka se přesunula do virtuálního prostoru. Lidé mohou přispět pomocí internetu na stránce trikralovasbirka.cz, zasláním daru na účet sbírky, prostřednictvím dms nebo lze vhodit příspěvek do jedné z kasiček umístěných v otevřených provozovnách či v kostele.