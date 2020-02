Jako i Generali České pojišťovně. Ta v celé zemi řešila v roce 2019 více než 45 tisíc živelních škod zhruba za 2,2 miliardy korun, nejvíce z nich ve Středočeském a Olomouckém kraji. „Z Ústeckého kraje nám minulý rok nahlásili klienti 3 800 škod za přibližně 150 milionů korun,“ sdělila mluvčí pojišťovny Ivana Buriánková s tím, že z živlů zde nejvíce řádila vichřice. Způsobila škody bezmála za 62 milionů korun, nejvíce na Děčínsku a Litoměřicku. Požáry měly za následek škody skoro za 60 milionů.

Nejvyšší škody co do meziokresního srovnání způsobily v regionu živly v okrese Ústí nad Labem, a to celkem za více než 50 milionů korun. V okrese Litoměřice živly napáchaly škody za bezmála 35 milionů korun. Následoval okres Děčín, kde lidé vystavili pojišťovně účet za více než 32 milionů. V teplickém okrese hlásili škody vyšší než 12 milionů a v okrese Louny si živly vybraly daň za více než 10 milionů korun, podobně jako v mosteckém i chomutovském okrese.