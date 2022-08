Benzín, skříně, pípa i misály. Rabovači během záplav brali, co se dalo

První pokusy o rabování zaznamenala ústecká městská policie na Střekově 16. srpna. Potom získala posily od strážníků z Mostu a několik vojáků z Prahy, všichni se měli zaměřit právě na rabování.

Labe na 12 metrech, 2 mrtví, 79 zasažených obcí. Velká voda řádila před 20 lety

Zdroj: DeníkDalší raný případ rabování, aspoň jak ho tehdy klasifikovala média, zaznamenali v roce 2002 ve Štětí. Trojice zlodějů-recidivistů tam brzy ráno násilím vnikla do prodejního stánku. „Objekt nebyl zatopený, stál asi sto metrů od vody. Ale je pravda, že pachatelé využili, že se celé město věnuje záplavám,“ komentoval tehdy situaci ředitel litoměřické policie Pavel Lopušník.

K podobnému případu došlo už po opadnutí vody v Terezíně. Před domem v Palackého ulici dva muži ukradli dvě starožitné skříně, které vysychaly na slunci. „Přistihla je policejní hlídka, měli s sebou ještě jiné věci,“ přiblížila tehdejší mluvčí severočeské policie Jana Čudová.

V Děčíně během srpna kdosi ukradl z uzavřené hospody chladicí zařízení s pípou za 50 tisíc. A během stěhování sbírek muzea do vyšších pater i vzácné staré knihy, takzvané misály. V ústeckém Krásném Březně později kradl muž na parkovišti z nádrže zaparkovaného auta benzin.

Po Labi se před 20 lety při povodních hnalo pět lodí, zničit je měly výbuchy

„Bylo to možné považovat za rabování, ale státní zastupitelství nakonec většinu případů hodnotilo mírnějším způsobem,“ uvedl tehdejší šéf krajských vyšetřovatelů Bohumil Kotas. Rovněž v Krásném Březně zadrželi jiného zloděje přímo v evakuovaném domě.

Plul na duši od pneumatiky

Zdroj: DeníkJaroslava Faiglová si ještě před deseti lety vybavila jiný, kuriózní pokus na Střekově. „Vzpomínám si na zprávu od policie, že hlídky zadržely nepřizpůsobivého muže, který plul mezi jednotlivými zatopenými domy na duši od pneumatiky a zkoušel se dostat do domů,“ řekla Faiglová Deníku.

Podle pamětníků se na zmíněném poklesu kriminality v ulicích severočeských měst podepsalo především to, že byly kvůli krizovému stavu plné policistů, vojáků, strážníků i hasičů. A to včetně posil z nezaplavených okresů. „Město je velice spokojeno s činností městské i státní policie, a to nejen při střežení evakuovaných objektů. Ústí se nestalo městem rabování,“ prohlásil v tisku tehdejší primátor Miroslav Pátek.

Oběti povodní. Voda strhla muže z lávky, další zemřel při odstřelu lodě na Labi

Ústeckým strážcům zákona v průběhu srpna pomáhaly mimo jiné i dva motorizované čluny říční jednotky brněnské městské policie. „Strážníků je tu hodně, jsou na každém kroku, aspoň se tu cítím bezpečně,“ svěřila se Deníku jedna z obyvatelek krajského města.

To platilo i ve vsích, kde měli svého druhu domobrany. „Sportovci společně hlídali u vjezdů do obce, aby do ní nejezdili čumilové nebo potenciální rabovači,“ vzpomínal jeden z tehdejších členů takové hlídky v Chodounech, jejich dnešní zastupitel Tomáš Řehák.

Ještě jiný hyenismus

Když Deník v srpnu 2002 srovnával míru kriminality s dobou předchozích povodní v roce 1997, konstatoval, že v červenci 1997 státní zástupci evidovali 42 podezření na rabování a zpronevěry peněz pro lidi postižené povodněmi v celé České republice. „V letošním roce byly sice hlášeny určité náznaky rabování, trestná činnost se však v souvislosti se záplavami nezhoršila,“ uklidňovali jsme tehdy čtenáře.

Vypadalo to jako po válce, vzpomíná na povodně 2002 fotograf Karel Pech

Jinde jsme ale psali i o tom, že během aktuálních povodní se objevují pokusy předražit zboží tam, kde lidé mají omezenou možnost zvolit si obchodníka. A média v srpnu 2002 informovala také o tom, jak se někteří obchodníci snažili i přes zákaz prodávat kontaminované zaplavené zboží.

Vykutálenci se ale krizové situace snažili využít i jinak. Svědčí o tom jiná zpráva ze srpna 2002, že lidé z ústecké Hoření ulice zavolali na Český červený kříž, že u nich jménem této organizace kdosi zazvonil a žádal o peníze nebo cokoli jiného právě pro lidi postižené záplavami. „Kříž podomně nežebrá,“ vzkázala tehdejší ředitelka Nevena Černohorská. Podle ní chodili někteří lidé do jídelny organizace a žádali nejen proviant, ale i oblečení a peníze. Pak se ukázalo, že vůbec nebyli z oblastí postižených záplavami, dokonce ani ne z Ústí.

20 let od povodní v Ústeckém kraji

Co se dočtete v Deníku:



Pátek 12. srpna

• Labe na 12 metrech, 2 mrtví, 79 zasažených obcí. Velká voda řádila před 20 lety

• Velká voda přišla z Krušných hor: Povodeň překazila otevření hospůdky ve vagónu. Z potůčku byla divoká řeka

• Na řeku Chomutovku, která se prohnala domy, v Údlicích vzpomínají i po 20 letech



Sobota 13. srpna

• Voda do Dubí přišla z hor. Strach umocňoval zvuk kamení, které se valily potokem

• Rozhovor s tehdejší jeznou na zdymadlech na Střekově

• Příběh pana Capoucha z Dolních Zálezel, který přišel o dům

• Povodeň v Ústí nad Labem den po dni - na snímcích Františka Ročka



Neděle 14. srpna

• Povodeň Píšťany zničila, ale také jim pomohla k zavedení plynu a kanalizace

• Vypadalo to jako po válce, vzpomíná na povodně 2002 fotograf Karel Pech

• Povodeň v Ústí nad Labem na srovnávacích snímcích z roku 2002, 2012 a 2022



Pondělí 15. srpna

• Ženě praskla voda, zrovna když jí bylo nejvíc i u nás, vzpomíná táta „plaváčků“

• Oběti povodní. Voda strhla muže z lávky, další zemřel při odstřelu lodě na Labi

• Lodě na odstřel – velké nebezpečí pro mosty znamenaly utržené lodě



Úterý 16. srpna

• Protipovodňová opatření – co se udělalo, co naopak ještě ne

• Píšťany v roce 2002 zaplavila voda. O 11 let později už je chránil val

• Místo, kudy tekla voda do Velkých Žernosek je po 20 letech stále nezabezpečené

• Benzín, skříně, pípa i misály. Rabovači během záplav brali, co se dalo

• Rozhovor s fotografem Petrem Berounským, který vydal o povodních knihu



Středa 17. srpna

• Lachtan Gaston se stal jedním ze symbolů povodní, svou cestu Labem ale nepřežil

• Protipovodňové stavby jsou připraveny ochránit obce před velkou vodou

• Příběh zatopené rodiny z Těchlovic – voda stoupala hlavně v noci

• Reportáž: Jak se po povodni vrátil do Dolních Zálezel normální život

• Povodňové značky pomáhají udržovat historickou paměť

• Neochota, nedbalost, lajdáctví, vzpomíná na povodně v Terezíně vojenský historik



Čtvrtek 18. srpna

• Nejtragičtější byly okamžiky při úklidu následků povodní, říká fotograf Deníku