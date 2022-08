Labe na 12 metrech, 2 mrtví, 79 zasažených obcí. Velká voda řádila před 20 lety

Zdroj: Deník„Všichni na nábřeží pytlovali a připravovali se na povodňovou vlnu. Celou noc jsme nespali a čekali, zda se prognóza naplní. Ráno už nám bouchali na dveře policisté, že si máme zabalit tašky, že musí celou spodní část Střekova evakuovat,” líčila později seniorka Jaroslava Vrbická, jak prožívala začátek extrémních povodní v Ústí nad Labem. Noc z 11. na 12. srpna byla prý nejhorší v jejím životě.

Za normálních okolností je hladina Labe na měřícím bodu v Ústí nad Labem ve výšce kolem 2,5 metrů. Tehdy, konkrétně 16. srpna, ale voda kulminovala na 11,96 metrech. Podobnou výšku vodního sloupce naměřili také v Děčíně, přesně 12,30 metru. Letos na začátku srpna se tam hladina pohybovala ve výšce 1,6 metru.

Povodeň překazila otevření hospůdky ve vagónu. Z potůčku byla divoká řeka

Další vodočet byl také na zdymadle v Lovosicích. Byl. Až do doby, než ho strhla voda, zůstaly jen díry ve zdi. Na Litoměřicku ostatně povodeň zasáhla největší území. Například v Mlékojedech dosahovala místy voda výšky 4,5 metru, v Černěvsi 5 metrů. Terezín byl zaplaven celý. V Lovosicích u čerpací stanice Benziny byla voda až ve 2 metrech, celá Lovochemie byla pod vodou do výše 1,5 až 2 metry, v Terezínské ulici dosahovala voda 1,15 metru nad chodník. „Bylo to strašné, voda byla všude. Hrůza. Už to nechci nikdy zažít. Obrovská ničivá síla, kterou v takové razanci nikdo nečekal, nešlo nic dělat,“ vzpomíná Daniel Merta, který také na Litoměřicku s následky povodní bojoval.

Pohroma začala na horách

Déšť a obří povodně na sever Čech zaútočily 12. srpna. Voda ale nezačala nejdříve řádit podél Labe, ale naopak v horách, kde to nikdo nečekal. Zaplavena byla Hora Sv. Kateřiny, Horní Jiřetín, domy ničila rozvodněná Bystřice v Dubí. Následně zahájily atak Labe, Ohře a další toky. Poté 13. srpna začal v Ústeckém kraji platit stav nouze. Na různých místech probíhala evakuace, zastavila se výroba například ve Spolchemii a Lovochemii.

Na řeku Chomutovku, která se prohnala domy, v Údlicích vzpomínají i po 20 letech

V dalších dnech se na Litoměřicku v okolí soutoku Labe s Ohří povodňová vlna rozlila v některých místech do šíře až 10 kilometrů, od Roudnice po Litoměřice se vytvořilo obrovské dvacetikilometrové „jezero“, zatopeny byly tři desítky obcí. Labe tehdy z Ústí udělalo vlastně dvě města, mosty byly zaplavené nebo zavřené.

V Ústeckém kraji zasáhla velká voda celkem 79 obcí, nejvíce na Litoměřicku, kde jich zasáhla 31, nejméně na Lounsku, kde ničila ve 3 obcích. Škody byly vyčísleny na 12 miliard korun. Ústí nad Labem hlásilo poškození za 1,9 miliardy, Lovosice 996 milionů, Terezín 779, Děčín 662, Litoměřice 605 milionů korun. Firmy v celém kraji nahlásily škody za téměř 4 miliardy. Téměř 20 tisíc lidí bylo během povodní v roce 2002 v regionu evakuováno, velká voda měla také 2 oběti.

20 let od povodní v Ústeckém kraji

Co se dočtete v Deníku:



Pátek 12. srpna

• Labe na 12 metrech, 2 mrtví, 79 zasažených obcí. Velká voda řádila před 20 lety

• Velká voda přišla z Krušných hor: Povodeň překazila otevření hospůdky ve vagónu. Z potůčku byla divoká řeka

• Na řeku Chomutovku, která se prohnala domy, v Údlicích vzpomínají i po 20 letech



Sobota 13. srpna

• Voda do Dubí přišla z hor. Strach umocňoval zvuk kamení, které se valily potokem

• Jezná z Masarykova zdymadla: O povodních lidé dlouho nevěřili, že je to zaplaví

• Příběh pana Capoucha z Dolních Zálezel, který přišel o dům

• Povodeň v Ústí nad Labem den po dni - na snímcích Františka Ročka



Neděle 14. srpna

• Povodeň Píšťany zničila, ale také jim pomohla k zavedení plynu a kanalizace

• Vypadalo to jako po válce, vzpomíná na povodně 2002 fotograf Karel Pech

• Povodeň v Ústí nad Labem na srovnávacích snímcích z roku 2002, 2012 a 2022



Pondělí 15. srpna

• Ženě praskla voda, zrovna když jí bylo nejvíc i u nás, vzpomíná táta „plaváčků“

• Oběti povodní. Voda strhla muže z lávky, další zemřel při odstřelu lodě na Labi

• Lodě na odstřel – velké nebezpečí pro mosty znamenaly utržené lodě



Úterý 16. srpna

• Protipovodňová opatření – co se udělalo, co naopak ještě ne

• Píšťany v roce 2002 zaplavila voda. O 11 let později už je chránil val

• Místo, kudy tekla voda do Velkých Žernosek je po 20 letech stále nezabezpečené

• Benzín, skříně, pípa i misály. Rabovači během záplav brali, co se dalo

• Rozhovor s fotografem Petrem Berounským, který vydal o povodních knihu



Středa 17. srpna

• Lachtan Gaston se stal jedním ze symbolů povodní, svou cestu Labem ale nepřežil

• Příběh zatopené rodiny z Těchlovic – voda stoupala hlavně v noci

• Reportáž: Jak se po povodni vrátil do Dolních Zálezel normální život

• Povodňové značky pomáhají udržovat historickou paměť