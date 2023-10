V Mostě se narodila řada proslulých osobností. Například filmový herec Raoul Schránil, mezinárodní šachový mistr Karel Opočenský, olympijská vítězka Olga Fikotová Connolly nebo uznávaný zoolog Carl Isidor Cori, jehož syn Ferdinand získal dokonce Nobelovu cenu. Do pomyslného mosteckého panteonu patří i spisovatel Jaroslav Putík (1923 – 2013), člen protinacistického odboje, kterému komunisté po roce 1968 zakázali publikovat. Přesto se rodák z Mostu zařadil mezi přední české literáty. Od narození držitele dvou Cen Egona Hostovského a Ceny PEN klubu nedávno uplynulo 100 let .

„Byl to velmi jemný, hodný a strašně moudrý člověk. Měl smysl pro subtilní humor a subtilní věci v životě,“ zavzpomínala na svého otce Martina Schepelern, profesorka dánštiny pro cizince a soudní tlumočnice žijící v Kodani. S otcem si byli velmi blízcí. Spojoval je cit pro psaní. Martina Schepelern vystudovala v Dánsku novinařinu a dosud publikuje, hlavně eseje. Tím jde tak trochu ve stopách otce, který v poválečném Československu začínal jako žurnalista. „Táta mi vždycky říkal, já cejtím z tebe sám sebe,“ dodala dcera, která se v úterý 10. října objevila v Mostě. A nebyla sama. Přijeli i další potomci spisovatele, syn Alexandr Putík a vnuk Daniel Putík. Společně a pod záštitou radnice zorganizovali v městské knihovně besedu ke stému výročí narození Jaroslava Putíka, při níž mostečtí herci Jakub Dostál a Michaela Krausová četli z vybraných autorových knih. Zazněly i úryvky z děl Zeď či Pohyblivé písky, kde jsou autobiograficky laděné pasáže z Mostecka.

„Stává se zcela výjimečně, aby město oslovili příbuzní slavného rodáka a zorganizovali mu vzpomínkovou akci. S mírným překvapením, ale s velkým potěšením jsme jejich nabídce vyšli vstříc,“ sdělila náměstkyně primátora Markéta Stará, která Putíka označila za pozoruhodného autora s nelehkým životním osudem.

Nechci ležet na gauči, říká v 77 letech šéf orchestru. Chystá další koncerty

Jeho rodný dům stál v ulici Teplická (č.p. 850). Dnes by tam nešlo umístit ani pamětní desku, protože ulice neexistuje. Řadu činžáků zlikvidovaných v éře komunistické totality nahradilo jezera Most. Putíkovi s malým Jaroslavem ale nežili ve starém Mostě dlouho, zhruba dva roky. „Můj dědeček, otec Jaroslava, byl tesař, který si sám postavil dům v Rudolicích, kam se přestěhovali,“ zavzpomínal Alexandr Putík. Ani tento domek, vzniklý u železniční trati, dnes už nestojí. Rodina pak žila v Ervěnicích, později také zbouraných, a v roce 1931 se usadila v Neratovicích. Do německé okupace jezdil Jaroslav Putík do Mostu za babičkou.

Český rozhlas Vltava letos o prázdninách odvysílal cyklus povídek ke stému výročí autorova narození. Potomci spisovatele přemýšleli, co by se dalo ještě podniknout, aby veřejnosti připomněli jeho dílo. „Když jsme se v rámci rodiny bavili, co udělat, když je sté výročí, tak nás spontánně napadl Most, kde se děda narodil a kam před válkou jezdil. Jeho další osudy jsou spojené spíš s Neratovicemi a s Prahou,“ sdělil vnuk Daniel Putík. Výběr Mostu byl trochu krokem do neznáma, protože nikdo z rodiny už ve městě nežije a potomci nevěděli, zda jejich nápad někdo podpoří. Nakonec to dobře dopadlo a setkání v mostecké městské knihovně se uskutečnilo. „Napsali jsme paní Trojanové z magistrátu, protože jsme věděli, že k předchozím výročím něco publikovala, a ukázalo se, že v Mostě je zájem a že nám jsou schopni zajistit podmínky pro besedu, což nás potěšilo,“ dodal Daniel Putík.

Tečku za setkáním v knihovně, která má dílo Jaroslava Putíka ve svém fondu, udělal syn literáta Alexandr Putík. „Lidé čtěte!“ rozloučil se s třemi desítkami posluchačů v kinosále knihovny.

Spisovatel Jaroslav Putík.Zdroj: Viktor StoilovJaroslav Putík se narodil v Mostě 25. července 1923. Svým dílem se v druhé polovině 20. století zařadil mezi významné české prozaiky. Ve svých deníkových záznamech, povídkách a románech zachytil čtivě životy obyčejných lidí i vyhrocené okamžiky novodobých českých dějin. Během nacistické okupace byl v odboji. V 19 letech ho zatklo gestapo a v období 1942 až 1945 byl vězněn. Na konci 2. světové války ho nacisté převezli do koncentračního tábora Dachau, odkud se vrátil vážně nemocný. Krutost války vylíčil v psychologické novele Zeď (1962) i ve sbírce povídek Pohyblivé písky (2004). V roce 1968 veřejně odsoudil okupaci Československa sovětskými vojsky a vystoupil z KSČ. Až do pádu komunismu byl zakázaným autorem. Jeho knihy vycházely v samizdatu a v cizině. Jeho překlady autorů z francouzštiny a němčiny mohly vycházet jen pod cizími jmény. Jaroslav Putík zemřel 31. října 2013 v Praze, kde strávil většinu života. Pohřben je na Břevnovském hřbitově. Velké uznání sklidily zejména jeho romány Muž s břitvou a Plyšový pes. Oblibu si získaly v 90. letech knihy Odysea po česku a Odchod ze Zámku, což jsou deníkové záznamy z let 1968 až 1989.



„Bude asi bohužel smutnou skutečností, že spisovatele a autora próz se společenskomorální problematikou, jednoho z hlavních představitelů české prózy 60. let 20. století, většina Mostečanů nezná. Ačkoli se jedná o mosteckého rodáka, zdejším občanům jeho jméno patrně nic neříká, možná také proto, že patřil ke spisovatelům zakázaným a jeho tvorba v 70. a 80. letech 20. století zmizela z kontextu tzv. oficiální literatury. Putíkovy prozaické práce tehdy vycházely pouze v samizdatu a v exilových nakladatelstvích,“ uvedla v roce 2020 v Mosteckých listech bývalá historička města Mostu Petra Trojnová.