Že noví radní hned po zvolení zgruntu vyměnili představenstvo v Krajské zdravotní (KZ)? To už je stará písnička. Tady ale změny neskončily.

Radní zpochybnili také vyhodnocený konkurz na ředitele rumburského špitálu. Vypsalo ho staré vedení kraje v čele s Oldřichem Bubeníčkem a vyhrál současný šéf litoměřické nemocnice Radek Lončák. „Konkurz byl jenom doporučující, takže se na něj podíváme a vypíšeme ho možná znovu za jiných podmínek,“ řekl Schiller.

Opakovat se bude rovněž „výběrko“ na ředitele samotného krajského úřadu. Také to nedávno vypsali „staří“. V konkurenci třinácti dalších adeptů obstál současný vedoucí krajského majetkového odboru Jindřich Šimák. „Doporučili jsme ho, má dvě vysoké školy i právní vzdělání,“ vysvětlil Bubeníček. Ten ještě stačil poslat jeho jméno na vnitro. Schválení měla být formalita, z ministerstva ale pak napsali o vyjádření Schillerovi. „Vyslovil jsem s tím nesouhlas,“ uvedl nový hejtman.

Současná koalice už stačila odvolat i Pavla Farkače ze Sev.en Energy a bývalého prvního náměstka hejtmana Martina Kliku z Uhelné komise. Ta řeší způsob a rychlost odklonu Česka od uhlí. V páteční komisi už za kraj mají jednat Schiller a Petr Globočník, který kandidoval za koaliční Spojence pro kraj.

O místo sice ještě nepřišli, na svých židlích ale zrovna pevně nesedí ani nedávno vybraní ředitelé krajských kulturních příspěvkovek. „Bavili jsme se o situaci v některých příspěvkových organizacích, třeba v muzeu v Teplicích,“ potvrdil náměstek hejtmana, Spojenec Jiří Řehák. „Na příštím jednání rada snad už rozhodne, jak se k tomu postavíme, čekáme už jenom na právní vyjádření,“ dodal.

Kritizovaný konkurz v Teplicích

Vedením muzea byl až do pondělí 30. listopadu pověřen Radek Spála. Vystřídá ho krupský starosta Zdeněk Matouš. Je ale otázka, na jak dlouho. Jeho vítězství v konkurzu vzbudilo kritiku kvůli tomu, že se o post ucházel ještě z pozice náměstka hejtmana a v komisi měl oporu v tehdejším vedení kraje. Podle informací Deníku bylo pro nové radní složité revokovat dřívější usnesení o jeho jmenování. Jednodušší je nechat Matouše nastoupit, což má učinit právě v úterý 1. prosince. Pak ho radní můžou odvolat, klidně i bez udání důvodu.

Spála v úterý nastupuje na ministerstvo kultury. Nevyloučil ale, že se přihlásí, pokud se bude konkurz na šéfa teplického muzea opakovat.

V radě už přišly na přetřes i další nedávné konkurzy: do litoměřické a lounské galerie. „Jsme bombardováni dopisy zejména ohledně situace v Lounech, ať z jedné, nebo druhé strany. Děláme si obrázek. Situace je ale natolik zmatená, že o tom musí rozhodnout rada,“ vylíčil Řehák.

Dopis novým radním posílal přinejmenším starosta Loun. Tamní Galerii Benedikta Rejta teď třetím měsícem vede Kateřina Melenová. „Po několika letech zimního spánku se blýská na lepší časy. Velice mě proto překvapilo, že uvažujete o rekonkurzu. Až na kritiku konkurzu od lidí z okruhu bývalé ředitelky jsem nezaznamenal žádné pochybnosti o paní Melenové,“ napsal krajským radním starosta Pavel Janda.

Úvahy o opakování konkurzů v Litoměřicích a Lounech nechápe ani bývalý hejtman. Podle něj obecně nejsou dosavadní rychlé změny na kraji zrovna šťastné. „Nejdřív by se měli přesvědčit, jestli to funguje, nebo ne,“ zmínil Bubeníček.

K podobným razantním krokům hned zkraje působení prý jeho vedení nepřistupovalo. „Časem jsme změnili vedení KZ, ale proto, že tam byl obrovský propad. Oni dělají razantní kroky v momentě, když prosperuje,“ nechápe Bubeníček.

Podle politologa mají kroky logiku

„Nové vedení, noví lidé,“ krčí rameny nad „čistkami“ v režii ANO, ODS a Spojenců politolog z ústecké univerzity Lukáš Novotný. Kroky nových radních neobhajuje, ale z politického hlediska podle něj mají logiku. „Je to zemětřesení. To ale představovaly už volby. Máme kompletně přeskládanou koalici,“ připomněl expert s tím, že obměna klíčových postů je v případech podobných otřesů v politice běžná. Ostatně řada lidí z dnešní koalice proti rozhodování jejich předchůdců brojila, a to i ve věci konkurzů.

Podobná přeobsazování v politice doprovázejí slova „nových“ o ztransparentnění a napravování chyb „starých“. Podle Novotného ale často jde o pragmatické úsilí dosadit „své“ lidi do důležitých funkcí. Někdy jde o odměnu za předchozí podporu, jindy rozhoduje otázka loajality. Zato otázka schopností nových funkcionářů i neschopností těch, co šli z kola ven, bývá podružná. K rychlosti změn politolog dodává, že na kraji jsou zkrátka určité cesty kratší než na centrálních postech, třeba u rad veřejnoprávních médií.