Je to zvláštní pohled. V hale hlavní mostecké pošty z roku 1978 stojí vedle starého topení a těžkých kovových oken, kterými profukuje, plochá obrazovka vysílající reklamy o zlepšování služeb pro lidi. Ti sice mohou využívat elektronický odbavovací systém a sedět na jiných židlích než za socialismu, ale budova se od kolaudace moc nezměnila. „Už by to potřebovalo rekonstrukci. Vždyť to tu vypadá pořád stejně,“ povzdechla si seniorka, když za venkovními dveřmi na fotobuňku překročila rozpadlý schod zarůstající plevelem.