Poslední hlubinný důl už bude k vidění jen v archivu

Most – Dokumentace a mapy se stěhují. Pak už jen zpráva báňskému úřadu

Poslední vůz s uhlím z dolu Centrum.Foto: DENÍK/Monika Gordíková

Likvidace zavřeného hlubinného dolu není jen tak. Zdaleka to nekončí jen propuštěním zaměstnanců, zasypáním jam, vyklizením vybavení nebo uzavřením areálu na povrchu. Ještě několik dalších měsíců trvá, než se naplní zákon, protože provozní dokumentace nebo důlní mapy se musí roztřídit a odvézt do archivu.

To je teď případ v loňském roce uzavřeného dolu Centrum, odkud se v současné době materiály stěhují do Státního okresního archivu v Mostě – Velebudicích. Do konce roku by mělo být vše přestěhováno. „Převzali jsme 27,5 bežných metrů archiválií, z toho byla samotná Centrumka 12,5 běžných metrů,“ řekla Deníku Eliška Králová, odborný rada archivu v Mostě - Velebudicích.

Tak v roce 2016 skončila těžba v dole Centrum:

Podle ní to však nebyly materiály jen z loni zrušeného dolu. Jsou mezi nimi i dokumenty a doklady z dalších šachet, jako Kohinoor, Julius III, Vítězný únor, Jan Žižka, Maršál Koněv z dnes už neexistujícího Dřínova, Pluto z Louky nebo Rudý sever z Hamru.

„K tomu jsme ještě převzali na tři stovky důlních map. To ale ještě není konečné číslo,“ řekla dále Králová. Odvoz části dokumentace do státního archivu ukládá firmě zákon. „Odvážíme zásadní dokumentaci, jako jsou právě zmiňované mapy, řezy, profily, ale i výpočty zásob,“ vysvětlil vedoucí útvaru měřictví a geoinformatiky Petr Stanislav, který zajišťuje předávání dokumentace z dolu Centrum do archivu.

Archivace právě těchto dokumentů je podle něj důležitá hlavně pro pozdější zpracování odborných posudků, pokud by někdo potřeboval využít území, kde se v minulosti těžilo.

Přímo v areálu Centrumky zabíral podnikový archiv jednu celou místnost. Uloženy byly například i důlní mapy z přelomu devatenáctého a dvacátého století. Málokdo ví, že ty se až do roku 2000 kreslily ručně. Další zajímavostí je skutečnost, že až do konce II. světové války byla i s ohledem na složení obyvatel zdejšího regionu většina dokumentace vedena v němčině.

Práce zabere ještě roky

Podle Elišky Králové trvá zpracování podobného materiálu, jako je ten z dolu Centrum, do archivního fondu i několik let. „Vše se musí sepsat a pak vytvořit inventář. Pokud by se na něm začalo pracovat okamžitě, tak za půl roku, za rok by si mohli některé materiály studovat badatelé,“ doplnila Králová s tím, že samozřejmě mimo těch, co jsou mladší 30 let. Ty jsou ze zákona zatím nedostupné.

Posledním krokem likvidace dolu pak bude závěrečná zpráva báňskému úřadu, která by měla být hotová přibližně v polovině příštího roku.