/FOTO, VIDEO/ Po sedmnácti letech se bude opět rekonstruovat most mezi kostelem a třídou Budovatelů v Mostě. Důvodem je zatékání do konstrukce.

Most ke kostelu se letos na pár měsíců zavře autům kvůli opravě. | Video: Deník/Martin Vokurka

Stavaři vymění mostní svršek a opraví povrch sloupů. Akce si vyžádá dopravní opatření. Pod mostem s lávkou pro pěší je silnice I/13, železniční a tramvajová trať a řeka Bílina. Rekonstrukce by měla stát přes třicet milionů korun, které město zaplatí z dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury. Práce začnou na podzim po Mostecké slavnosti a skončí zřejmě až v prvním čtvrtletí příštího roku.

„Pro dopravu se most zcela uzavře, pro chodce ale bude průchozí,“ sdělil Deníku vedoucí městského odboru investic František Jirásek. Stavební práce by měly trvat zhruba tři měsíce, ale kvůli zimě se počítá se zhruba dvouměsíční prodlevou. Náhradní trasa pro auta povede okolo muzea přes nový silniční most, který spojuje město s centrální částí okresu, kde je odbočka ke kostelnímu areálu.

Rekonstrukce mostu začne lávkou pro pěší. Chodci budou moci přecházet most po vozovce. Až bude hotova lávka, pěší se na ni vrátí a začne se dělat vozovka.

Příprava stavby vyžaduje koordinaci i s železničáři, protože během sanace mostních pilířů budou nutné výluky některých vlakových spojů. Město nemůže rekonstrukci odkládat, protože závady by mohly způsobit havarijní stav konstrukce.

Poslední velká rekonstrukce mostu dlouhého 182 metrů proběhla v letech 2005 až 2006 a stála 120 milionů korun. Město tehdy most dočasně darovalo Ústeckému kraji, aby mohl čerpat státní dotaci na rekonstrukci. Předtím hrozilo, že silniční most se bude muset zbourat a zůstane jen lávka pro pěší. Most se zavřel v listopadu 2005, protože statici ho označili za nebezpečný. Rekonstrukce ve dvou etapách trvala zhruba rok.

