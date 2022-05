Chodí do práce, pak se starají o své rodiny a ve volném čase dělají kulturní program a výlety pro celou vesnici. V Mariánských Radčicích na Mostecku funguje úspěšně už několik desítek let základní organizace Českého svazu žen. Místní neziskové sdružení dobrovolnic vzniklo po sametové revoluci, kdy se český venkov ocitl na rozcestí a různí nadšenci hledali způsob, jak v době hektických změn udržet společenský život.

V Radčicích to byly právě ženy, kdo začal jít v nových podmínkách příkladem. Jejich seskupení má v současné době sedm aktivních členek od věku 40 let. Žen je v organizaci méně než dřív, protože střídání generací, které je důležité pro zachování každého spolku, není snadné. Kromě covidu, který činnost v posledních dvou letech utlumil, se v malé obci obtížněji doplňuje ubývající členská základna. „Mladší ženy, které by s námi chtěly víc spolupracovat, jsou buď hodně zaměstnané, anebo mají malé děti. Ale když je požádáme a mají volno, tak přijdou a s akcemi nám pomůžou,“ sdělila 61letá hospodářka ženské organizace a jedna z jejích zakladatelek Lenka Kulhavá, která pracuje v Litvínově jako pedagožka.

Naštěstí při akcích jako Stezka odvahy pomáhá také mládež a zapojují se i tátové od rodin, kteří v prosinci dělají čerty nebo asistují na stanovištích během soutěží pro děti. Svaz žen organizuje ve vsi v průměru jednu akci za měsíc. Stačí si otevřít na webu obce kulturní kalendář Mariánských Radčic, kde je vidět, co ženy všechno pořádají. Například v dubnu to bylo pálení čarodějnic. Pro dospělé dělá dvoudenní výlet do středočeských Dětěnic, kde jsou lákadlem zámek a středověká krčma. Obvykle se vyráží v sobotu ráno a návrat domů je v neděli večer.

Zdroj: DeníkRyze ženská organizace se od počátku svého vzniku soustředí na pomoc obci a volnočasové vyžití místních obyvatel. Z počátku se jednalo o skupinku žen, které ve volnu pořádaly malé akce, ale teprve pod hlavičkou spolku mohly činnost rozvíjet a postupně se zaměřit hlavně na děti. Pouze nedávná pandemie covidu aktivity žen ochromila. „Letos se ale začínáme rozjíždět. V únoru jsme v obecním kulturním domě organizovaly maškarní zábavu pro děti,“ sdělila hospodářka. V sále však podle ní byly ještě cítit rozpaky, které v lidech zanechal covid. Školkové děti přišly o dva roky tradičních akcí, nevyrostly s nimi, a některé školáky je proto obtížnější do obnoveného dění přilákat.

Svaz žen vkládá naděje například do chystaného výletu pro děti do liberecké zoo a dalších akcí. Děti nemají zahálet ani během letních školních prázdnin, kdy ženský spolek znovu uspořádá Týden výletů. Každý den od pondělí do pátku vyjedou ženy s dětmi do okolí za poznáváním. Nejde jen o Mostecko, ale i o jiné okresy. V minulosti vyráželi i do archeologických skanzenů nebo na hrad, kde přespali. Rodiče platí jen drobnou sumu, protože tuto akci i řadu jiných finančně významně podporuje obecní úřad. Ženská organizace díky této jistotě může akce snadněji plánovat.

Český svaz žen zase obci pomáhá s organizací Mariánské pouti, pro kterou šikovné kuchařky napečou až dvanáct set makových, povidlových či tvarohových koláčů. V prosinci pak ženy pečou cukroví a při obecní akci Mariánské Vánoce jsou při ruce, když se dělá v kostele „cesta za Ježíškem“, při které návštěvníci procházejí tematický okruh s oživlou historií končící u jezulátka. I letos se tak účastníci potkají s najatými herci v kostýmech, kterým budou sekundovat obyvatelé Mariánských Radčic.

Aktivní ženy chtějí obci pomáhat dál. „Nás nejvíc uspokojuje, že když vidíme, jak děti odcházejí z akcí spokojené, mají radost ve tváři a ptají se, kdy zase něco bude,“ uvedla Lenka Kulhavá.

Akce ZO ČSŽ v Mariánských Radčicích:



Květen - zájezd pro děti

Červen - Divadlo pro dospělé a pro děti na Hněvíně, Dvoudenní zájezd pro dospělé

Červenec - Letní týden pro děti - denní výlety po okolí

Září - Branný závod pro děti

Říjen - Stezka odvahy

Listopad - Zájezd pro děti i dospělé

Prosinec - Zájezd do Krupky „Kreativní dílničky – Kouzlo Vánoc“



Český svaz žen



Základní organizace Českého svazu žen v Mariánských Radčicích je součástí celostátního spolku Český svaz žen (ČSŽ), který má centrálu v Praze. ČSŽ je největší ženskou nevládní organizací v České republice. Působí převážně na dobrovolnické bázi.