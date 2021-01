V pěti špitálech sítě Krajské zdravotní (KZ) maminky přivedly v prosinci 2020 na svět o 17 dětí víc než ve stejném měsíci loni. V roudnické nemocnici porody na konci roku 2020 vyskočily oproti těm v roce předminulém skoro na dvojnásobek. I v Kadani měli v prosinci 2020 o 11 porodů víc než na konci roku 2019. A za prvních 6 dní nového roku jich navrch nejméně 16 přibylo.

Čísla to zatím nejsou bombastická. Počty nastávajících maminek v kraji ale naznačují, že babyboom bude. Podobně jako po jiných obdobích historie, kdy nebylo do čeho píchnout. „Podle počtu těhotných v poradnách to vypadá, že takzvané covidové děti se teprve začnou rodit,“ myslí si i náměstek pro řízení zdravotní péče v KZ Jiří Laštůvka.

Lockdown k početí „nakopl“ třeba 29letou Severočešku s partnerem. „Covid urychlil naše rozhodnutí vzhledem k tomu, že nám překazil plány,“ potvrdila. „Nebylo možné si nevšimnout, že letošní rok se rodí mnohem více dětí než v letech minulých,“ dodala další, 30letá čerstvá maminka. „Podle mě za to může uzavření hospod. Chlapi jsou častěji doma a o to víc se činí,“ naznačila.

Podle porodních asistentek ale mohl „koronarok“ zafungovat i obráceně. Češi jsou totiž spíš pragmatici než romantici. A i když venku není co dělat, spíš než by si spontánně „upletli“ dítě, zkontrolují konto, jestli na to mají. Přesto se protiepidemická opatření i podle asistentek na loňské porodnosti výrazně projevila: víc žen totiž chtělo rodit doma.

Že k domácím porodům loni skutečně mohlo docházet častěji, můžou naznačovat i celková roční čísla porodů z oslovených nemocnic v regionu. Celkově bylo loni porodů v každém z krajských špitálů o desítky méně, děti narozené doma v jejich statistikách logicky chybí.

Domácí porod

Své druhé miminko porodila koncem uplynulého roku doma s asistentkou i 39letá Litoměřičanka. Motivovala ji k tomu i všemožná omezení při porodech během pandemie. Podle zpráv, které měla ze sociálních sítí, nebyla domácí rodičkou rozhodně sama.

Děčínská porodní asistentka Veronika Málková říká, že loni spousta žen kvůli covidovým opatřením v porodnicích domácí porod přinejmenším zvažovala. Další využívaly možnosti ambulantního porodu, kdy odcházely třeba už čtyři hodiny po porodu z nemocnice domů. Zvýšenou porodnost očekává Málková na jaře až v létě. „Hodně se mi teď ozývají těhotné ženy,“ přiznala.

Podle ní se tak na babyboomu podepíše spíš než první jarní nouzový stav ten druhý po létě. „Ženy možná začaly uvažovat nad vyšším počtem dětí, protože jsou stejně doma. A hodně z nich možná překvapilo i neplánované těhotenství,“ vysvětlila asistentka. Dost lidí si ale na druhou stranu mohlo dalšího potomka i rozmyslet, pokud jim kvůli lockdownu vypadl příjem.

Kolik žen vlastně v Čechách porodí doma, je opředeno tajemstvím. Dříve se objevilo číslo 500 porodů v zemi za rok, podle odborníků je ale v reálu mnohonásobně vyšší. Ani oficiální čísla za loňský rok neexistují. „Pocítili jsme ale, že zájem je vyšší,“ shrnula situaci v celé zemi ředitelka Unie porodních asistentek Lidka Weinzettl.

I podle ní vzrostl zájem o ambulantní porody. V kuloárech také zaznívá, že se čím dál víc rodiček uchyluje k domácímu porodu bez asistentky. Snad proto, že ty je při domácím porodu nechtějí doprovázet, nebo to nestíhají – o české asistentky k porodům totiž mají zájem i v zahraničí. Nebo někde nemusí stačit kapacita nejbližších porodnic a ženy jsou k porodu doma dotlačeny situací.

Jak se rodilo v Ústeckém kraji:



Porodnice Krajské zdravotní v Ústí n. L., Děčíně, Teplicích, Chomutově a Mostě:

2019: 4 853, z toho v prosinci 377

2020: 4 792, z toho v prosinci 394



Nemocnice Kadaň:

2019: 917, z toho v prosinci 60

2020: 852, z toho v prosinci 71



Podřipská nemocnice s poliklinikou v Roudnici n. L.:

2019: 661, z toho v prosinci 35

2020: 617, z toho v prosinci 59