Už se to blíží, pozor na to. Příští rok nebudou v Mostě popelnice zadarmo

Připomínáme novinku v Mostě. Statutární město Most od ledna zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Co to konkrétně znamená, a jak se to dotkne lidí? Čtěte dále.

Přeplněné kontejnery, ilustrační foto. | Foto: Deník/Libor Bečák