„Já také třídím, a co vy?“ říká Zdeněk Godla na radničním videu a na plakátech, které nechalo město vylepit na tramvajových zastávkách. Cílem nové informační strategie je zvýšit množství vytříděných odpadů v Mostě, kde svoz smetí hradí za obyvatele radnice. Stojí to zhruba šedesát milionů korun ročně. Kampaň má upozornit i na záplavu papírových kartonů a plastů z e-shopů, které Mostečané častěji využívají.

Podle radnice se v Mostě málo třídí. Osvětou reaguje i na nový zákon o odpadech, který v roce 2030 zakáže skládkování využitelného odpadu a do té doby postupně navyšuje poplatky za ukládání smetí na skládku. Je to jednoduchá matematika: pokud Most nezačne víc třídit, bude mít méně peněz třeba na opravy chodníků nebo dětská hřiště. Nová kampaň má lidi přesvědčit, že třídění se vyplatí.