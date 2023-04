/FOTO, VIDEO/ V květnu bude známo, kdo a za kolik peněz zrekonstruuje zavřený městský kulturní dům Repre v centru Mostu. Náklady se zatím odhadují na téměř 1,3 miliardy korun a zahrnují i úpravu velké části interiéru pro městskou knihovnu. Co bude dál s budovou knihovny v ulici Moskevská, až se knihy a zaměstnanci přestěhují do Repre, stále není jasné. Vyplynulo to z diskuze politiků na čtvrtečním zasedání zastupitelstva.

Zastupitelé budou od května jednat o budoucím využití budovy knihovny, protože knihy se přesunou do Repre. | Video: Martin Vokurka

Veřejná zakázka na rekonstrukci Repre ještě probíhá. Stavební firmy mají čas na odevzdání nabídek do druhé poloviny května. Pak město vybere vítěze. Práce na staveništi by měly začít co nejdříve, protože město bude čerpat dotace v řádu stovek milionů korun a bude vázáno termínem dokončení stavby. Většina stavebních činností je v plánu v letech 2024 a 2025. Knihovna se má přestěhovat do Repre do konce roku 2026.

Politická debata, co bude dál s vyprázdněnou budovou knihovny, má začít v květnu na první pracovní schůzce zastupitelů u primátora Marka Hrvola. Ten usiluje o co největší názorovou shodu při rozhodování o budoucím využití objektu, aby radní měli silný mandát pro přípravu projektové dokumentace a pro hledání dotačního titulu. Město proto do té doby nebude investovat například do zateplení budovy knihovny.

V modernizovaném Repre bude kromě knihovny, velký multifunkční sál pro plesy, koncerty a konference, kino, restaurace a planetárium.