Vládnoucí koalice však opozici přehlasovala, takže žádost o finanční pomoc projedná Národní sportovní agentura.Litvínovská opozice opět varovala, že výstavba haly by příliš zatížila městský rozpočet na úkor jiného městského majetku. „Bazén bude ztrátový, o tom není pochyb. Tato akce mi nepřijde absolutně smysluplná. Je to kaskadérský projekt,“ řekla zastupitelka Ivana Turková (SPD).

Milan Šťovíček (STAN) se obává, že pokud k výstavbě haly dojde, kvůli vícepracím se výrazně prodraží. I on by se raději zaměřil na opravy starších budov a na jiné investice. „Město Litvínov je jedno z mála měst, které ještě nemá v některých částech kanalizaci či vodovod a silnice nejsou v dobrém stavu. Všude je nějaký problém s majetkem,“ dodal zastupitel. Podle něj by radnice měla investovat také do záměrů, které jí budou přinášet peníze, třeba do parkovacího domu. „Ten je potřeba jako sůl,“ dodal Šťovíček.

Aby město s případnou dotací co nejvíc ušetřilo, bude muset stavbu haly dokončit do silvestra 2025. Zastupitelé z opozičního seskupení Litvínov do toho! nevěří, že by město se stavaři tento dotační termín stihlo. „Bude to komplikovaná stavba,“ poznamenal zastupitel Petr Globočník. Jeho kolega Daniel Urik označil halu za investici, která výrazně zasekne sekeru do městského rozpočtu. „Trochu se obávám, že se ty peníze doslova utopí,“ řekl Urik.

Podle radních bude dost peněz i na další investice a na opravy komunikací a budov, protože město mimo jiné očekává vyšší příjmy z místních poplatků. Finanční odbor ujistil, že Litvínov hospodaří dobře a na kontech má dost peněz na pokrytí závazků.

„Plavecká hala podle mého názoru patří ke standardní infrastruktuře. Není určena jen pro sportovce, ale pro všechny občany, aby si mohly udržet zdravý životní styl,“ upozornila starostka Kamila Bláhová (ANO).

Podle radního Romana Zieglera (ANO) schválení podání žádosti o dotaci není rozhodnutím o stavbě. „Řešíme případné financování bazénu, ale samotné rozhodnutí o tom, zda se bazén bude stavět, bude učiněno až ve chvíli, kdy budeme schvalovat zadávací dokumentaci,“ vysvětlil.

Opozice už ale předem počítá s tím, že její menšinové oponentní hlasy projekt nezastaví. „O bazénu je dávno rozhodnuto,“ konstatoval Petr Marvan (SPD). Když dojde na lámání chleba, tak si podle něj vládnoucí koalice novou plaveckou halu prosadí.Radní nechtějí předjímat, ale na případném verdiktu ve prospěch stavby by neviděli nic špatného. „Bazén je opakovaně v našem volebním programu a výsledky voleb ukazují, že lidé bazén chtějí. Je naším regulérním právem, abychom za bazén bojovali,“ řekl Jiří Fedoriška (ANO).

Takto má vypadat nový plavecký bazén z v Litvínově.Zdroj: Město Litvínov

Nová plavecká hala s parkovištěm má stát v areálu letního koupaliště u Koldomu. Stavba v letošním rozpočtu města není kvůli zdražování a pokusu o získání dotace. Radnice předtím plánovala otevření plovárny na rok 2023, ale přípravu stavby po vyhlášení zakázky zastavilo správní řízení vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. I předtím projekt doprovázely spory.

* Zastupitelstvo tento projekt schválilo už v roce 2012 a pak ho ještě několikrát upřesnilo, potvrdilo a projednávalo s veřejností. V roce 2015 se po mnoha výhradách politici většinou hlasů usnesli, že umístění plovárny na Koldomu má smysl.

* Terčem kritiky byly hlavně rostoucí cena a výběr lokality. Jedna studie počítala s umístěním bazénu vedle zimního stadionu. Z technických důvodů neprošel ani návrh rekonstruovat zastaralou plovárnu v ulici Ruská nebo místo ní postavit nový areál. Podle jednoho z tehdejších harmonogramů měl nový bazén zahájit zkušební provoz na podzim roku 2019. Kdysi se operovalo s investičními náklady od 130 do 200 milionů korun. Nyní je to v řádu tří set milionů korun.

* Zatím v Litvínově slouží krytý bazén z roku 1973. Průběžně se opravuje, aby vydržel co nejdéle. V září v něm byla havárie na zařízení připravující teplou užitkovou vodu.