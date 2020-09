Krajské volby se blíží. Deník kvůli tomu v úterý 15. září připravil speciální předvolební debatu. Jejím hlavním, ne však jediným tématem byly sociálně vyloučené lokality. Zástupci devíti stran či hnutí usilujících o přední křesla v krajském zastupitelstvu radili, jak s neutěšenou situací v regionu konečně pohnout. Jejich několikahodinovou debatu včetně cesty autobusem z Ústí do Mostu sledovali on-line čtenáři Deníku.

Zdroj: DeníkAkci si lídři, anebo jejich zástupci, pochvalovali jako neformální a konstruktivní. „Mělo to smysl, nehádali jsme se, takže díky za to,“ pochválil i za ostatní Jiří Řehák (Spojenci pro kraj). „Líbilo se mi, že jste se nehádali, ale nejvýš špičkovali z legrace,“ pochválil politiky moderátor besedy, šéf severočeských Deníků Vladimír Mayer.

Se zaujetím debatě v Severce přihlíželo i několik štamgastů, jeden z nich se dokonce zapojil. Na začátku cesty přitom vůbec nebylo jisté, zda posádka dojede ve zdraví nebo zda dojede vůbec. Někteří politici totiž opakovaně upozorňovali na teplotu ve vozu šplhající k 50 stupňům. Na cestě navíc explodoval muniční sklad u Bíliny, doprava z Ústí do Mostu se tak zkomplikovala a kandidáti znalí svého rajónu se předháněli v tom, jak nejlépe navigovat šoféra k cíli.

Debata byla o to pikantnější, že ji vedli lidé sedící ve stávajícím vedení Ústeckého kraje, zástupci opozice včetně těch nejurputnějších kritiků, ale i ti, kdo v krajském zastupitelstvu nejsou. Přesto byla atmosféra akce příjemná, a ačkoli někteří neměli daleko k silným slovům, podařilo se udržet kultivovanou atmosféru. A to i přesto, že se politici museli přímo konfrontovat. „Šli byste do party s SPD?“ žhavil Mayer hlavy politiků v rozžhaveném autobusu. Třeba Martin Klika (Lepší Sever) odpověděl, že ano. „Nemám problém, jsme s nimi už teď na kraji v koalici čtyři roky. Je to o lidských vazbách,“ řekl současný první náměstek hejtmana. A další otázka byla podobná: „Byli byste pro to jít do koalice s komunisty?“ Radim Laibl (ANO) řekl: „Ano, poznal jsem v samosprávě, že někteří zastupitelé z KSČM mají názory podobné nebo stejné jako my. Jsou to slušní lidé.“

To, na čem se politici neshodli, bylo hodnocení dosavadního funkčního období vládnoucí koalice KSČM, ČSSD a SPD-SPO. Laibl z opozičního ANO řekl: „Končící reprezentace neřešila zpočátku vůbec zdravotnictví, zdráhala se podporovat špitály mimo síť Krajské zdravotní, jako ten žatecký. Řešila to až ke konci volebního období v souvislosti s městskými nemocnicemi v Litoměřicích a Rumburku,“ vadilo krajskému zástupci Babišova hnutí.

Karlovi Karikovi (Piráti) se zase příčila zpolitizovanost výběrových řízení na šéfy muzeí a galerií spadajících pod kraj. Velkým kritikem současné koalice je Jiří Kulhánek (ODS): „Minimální spolupráce kraje s obcemi, to je podle nás problém,“ řekl s tím, že rozhodně není rád za záměr obřího krajského úvěru. „Vadí mi i 17 uvolněných funkcí, aby koalice spatlala svůj spletenec. Ta místa jsou velice dobře placená. Efektivita funkcionářů je přitom téměř nulová. Ale potřebovali to pospojovat, aby si udrželi svou židličku,“ kritizoval Kulhánek.

Ani Řehák kraj nešetřil, ale našel i pozitiva. „Systém zelených autobusů je slušně vymyšlený. Ale je provázen aférami jako smlouvy.“ Yveta Tomková reprezentuje STAN, který nyní v kraji nesedí: „Kraji chybí vize. Neumí si říct o finance, které mu zásadně chybějí. Daňové příjmy na osobu jsou tu kolem 4 tisíc korun. Na Vysočině 6,5 tisíce.“

Dosavadní koalici hájil Klika. „Chtěl bych říct, že jsme udělali všechno dobře, ale je to vždy o kompromisu. Povedl se začátek koronaviru. Měli jsme také přebytek hospodaření. Peníze jsme podrželi, díky tomu relativně zvládáme propad daňových příjmů. Zdravotnictví je pro naše občany priorita. Proto cesta páteřních nemocnic, proto Litoměřice a Rumburk. Ten ale, na rovinu, bude stát peníze, jen do konce roku tam bude propad 42 milionů,“ zmínil Klika. Také Radek Černý (KSČM) mluvil pozitivně: „Nenašel bych nic, co jsme udělali špatně. Máme kardiovaskulární centrum, Dopravu Ústeckého kraje, která nahradila společnosti neplnící své povinnosti. Také je dobrý datový portál. Zřídili jsme záchytku v Teplicích. Máme zvládnutý koronavirus. Náš kraj byl na jaře minimálně týden dopředu před vládními opatřeními,“ připomněl Černý. Vedení kraje hájil i Jaroslav Krákora (ČSSD). „Koronavirus zvládli na jedničku,“ podotkl lídr, ale s tím, že v krajském zdravotnictví jsou rezervy.

V radě sedí také SPD. Tu vede do krajských voleb Zdeněk Kettner: „Kraji se podařila finanční stabilizace, i po uplynulých skandálech. Dopravu zvládl dobře, pokud ale vím, jdou na ni dvě třetiny rozpočtu. Chtělo by se zaměřit na to, jestli to nejsou peníze vyhozené z okna.“

Na přetřes přišla kromě minulosti i nejžhavější současnost. „Byli byste pro promořování populace v souvislosti s nemocí covid19 namísto přísných protiepidemických opatření?“ zeptal se šéfredaktor. Radikální byl Kettner: „Už to v populaci je. Nevymizí to. Museli bychom chodit ve skafandrech. Cílené promořování mimo ohrožené skupiny, proč ne?“ řekl lídr.