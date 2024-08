ČTK dnes 17:43

Při řízeném odpalu letecké pumy v chemickém areálu v Záluží u Litvínova se zřejmě nepodaří vyhnout škodám na majetku, 20 metrů od munice se nacházejí nadzemní produktovody. Na webu Policie ČR to dnes uvedla Irena Pilařová z policejního prezidia. S municí se nesmí kvůli speciálnímu časovači hýbat do úterních 13:00, pokud nenastane samovolný výbuch, mohli by pyrotechnici k řízenému odpalu podle Pilařové přistoupit ve čtvrtek, nebo v pátek. Pumu pyrotechnici obloží pytli s pískem, kvůli možné silné seizmické vlně ale nemohou hermeticky utěsnit místo odpalu. Tlakovou vlnu budou směřovat do bezpečného prostoru.