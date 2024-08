Ve dnech 2., 4. a 5. srpna bude uzavřeno dětské oddělení mostecké pohotovosti. Důvodem je absence dětského lékaře. Lidé z Mostecka tam musí v případě potřeby za dětskou pohotovostí do okolních okresů.

Dětské pohotovosti se ve většině případů nacházejí v budovách nemocnic. Sloužit zde mají praktičtí lékaři. Dětská pohotovost slouží primárně v době, kdy mají praktičtí lékaři zavřeno.

V Mostě se však v pátek, neděli a pondělí nepodařilo zajistit službu dětského lékaře. „Omlouváme se všem rodičům, kteří musí za praktikem cestovat na pohotovost do okolních měst, a to i přesto, že chyba není na naší straně. Bohužel nemáme ani my, ani kraj, žádné nástroje, jak praktické lékaře ke službám na pohotovostech donutit. V tomto ohledu je potřeba změna zákona v gesci ministerstva zdravotnictví,“ vysvětluje mluvčí Krajské zdravotní Petra Roubíčková.

Nejbližší dětské pohotovosti:

Chomutov

Po až Pá od 17:30 do 20:30 hod.

So, Ne, Sv. od 9:30 do 20:30 hod.

adresa ordinace: Kochova 1185, 430 12 Chomutov, areál nemocnice

Žatec

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

So, Ne, Sv. od 13:00 do 20:00 hod.

adresa ordinace: Husova 2796, 438 01 Žatec, areál nemocnice – budova dětského lůžkového odd.

Louny

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

adresa ordinace: Pod Nemocnicí 2503, 440 37 Louny, areál Polikliniky Louny

Teplice

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

adresa ordinace: Duchcovská 53, 415 29 Teplice, areál nemocnice, pavilon J - Dětského a dorostového odd., 3. patro,

Bílina

Po a Pá od 17:00 do 20:00 hod.

So, Ne od 9:00 do 18:00 hod.

adresa ordinace: ul. Sociální péče 12a, 401 13 Ústí nad Labem, areál nemocnice, dětský pavilon, budova D,